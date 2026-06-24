Sánchez tacha de "terraplanismo electoral" la suposición de Abascal de robo electoral y cree que la usa como "excusa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente, Pedro Sánchez, ha tachado este miércoles de "terraplanismo electoral" la suposición del líder de Vox, Santiago Abascal, de que "robará" las próximas elecciones generales y cree que la usa como "excusa" para justificar su derrota electoral. "Es una conspiración judeo-masónica", ha ironizado el presidente, que ha acusado a Abascal de "quebrar la responsabilidad institucional" con son sus acusaciones.

En este contexto, le ha recriminado que son sus socios internacionales como el húngaro Viktor Orban, "financiador" de Vox, el que "ha degradado" procesos electorales. "Desde que soy presidente, en España se han celebrado más de 40 procesos electorales, todos de forma modélica", le ha ilustrado.

Asimismo, el presidente ha acusado a Abascal de dedicarse a la política "para forrarse" y ha afirmado que no tiene interés en luchar contra la corrupción. Para ejemplificar sus palabras, ha mencionado que los acuerdos firmados con el PP en las autonomías no incluyen medidas anticorrupción.

"PURGAR" A LOS DE DENTRO ES FASCISMO

También ha equiparado a PP y Vox por "fulminar a quienes denuncian sus corruptelas", en alusión a Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso y a los que abandonan Vox denunciando falta de democracia interna y los desvíos de dinero a la Fundación Disenso, el 'think tank' de Vox, como Macarena Olona, Javier Ortega Smith, Juan García-Gallardo o Ángel Antelo.

"¿Qué hicieron con estas voces críticas? ¿Abrieron investigaciones internas?", se ha preguntado Sánchez en la tribuna de oradores. "No", se ha respondido.

"Lo que hizo Abascal fue purgar y expulsar a estas personas del partido de Vox: esa es su respuesta contra los casos de corrupción que le afectan personalmente, a su entorno familiar y a su organización", ha añadido. "En el PSOE expulsamos a los corruptos y en el PP y en Vox se expulsa a quienes lo denuncian", ha rematado.

Sánchez identifica en el comportamiento de "no admitir discrepancias dentro" y, en consecuencia, "no admitirlas fuera" un proyecto "totalitario" y "fascismo".

"Silenciar a los suyos es lo que hace siempre el fascismo, primero silenciar a los suyos para luego silenciar a los demás", ha dicho Sánchez, que ha acusado a Abascal de intentar hacer lo propio en España.