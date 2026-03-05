Sánchez traslada al presidente de Líbano su "apoyo total" tras los bombardeos de Israel: "Basta ya de escaladas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de recibir al Gran Duque Guillermo V, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha trasladado este jueves al presidente de Líbano, Joseph Aoun, su "apoyo total" tras la oleada de bombardeos lanzada por Israel contra el país. "Basta ya de escaladas", ha declarado.

"Acabo de hablar con el presidente de Líbano Joseph Aoun sobre la grave situación en Beirut y el resto del país", ha informado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press. "El pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados", ha proseguido.

Así se ha expresado después de que las autoridades de Líbano hayan elevado a más de 100 los muertos y casi 640 los heridos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel contra el país en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Líbano ha indicado en un breve comunicado que hasta ahora se han confirmado "102 mártires y 638 heridos". El nuevo balance se conoce después de que el Ejército israelí haya pedido la evacuación de hasta cuatro barrios en el sur de la capital, Beirut: Haret Hreik, Chiyá, Burj el Brajné y Hadath.

Ante ello, Sánchez ha pedido que cesen las "escaladas", la "destrucción" y la "guerra". "Basta ya de escaladas. No más destrucción. No a la guerra", ha defendido.

SE HACE ECO DE LAS PALABRAS DEL PAPA

Unas palabras con las que el presidente del Gobierno se hace eco del mensaje remitido por el Papa León XIV en el que ha hecho un llamamiento a los líderes de las naciones a "abandonar proyectos de muerte" y "detener la carrera armamentista".

En concreto, el Papa ha elevado su "súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia". Unas palabras que ha expresado en el vídeo de las intenciones de oración para el mes de marzo, titulado 'Por el desarme y la paz', en el marco del proyecto 'Reza con el Papa'.

"Señor, ilumina a los líderes de las naciones, para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista, y poner en el centro la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad", ha subrayado el Pontífice.