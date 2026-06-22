Sánchez traslada su "reconocimiento" a Starmer tras su dimisión

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , junto al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en la residencia oficial del primer ministro, a 3 de septiembre de 2025, en Londres. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje de gratitud al primer ministro británico, Keir Starmer, tras anunciar su dimisión este mismo lunes.

"Aprovecho para trasladar mi reconocimiento y mi cariño al primer ministro Starmer", ha señalado Sánchez al inicio de su discurso en un acto en el Teatro Real sobre el efecto de los fondos europeos de recuperación.

El premier británico anunció su salida ante el cuestionamiento interno en el Partido Laborista y fijó el 9 de julio como el inicio del proceso para sustituirle, tras solo dos años al frente del Ejecutivo británico.

Sánchez ha comenzado su discurso, en el que ha reivindicado los fondos europeos como medida en el seno de la UE para salir de una crisis, mencionando que este martes se cumple una década del referéndum que dio lugar al Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión.

En ese punto ha lanzado el breve mensaje de apoyo a Starmer, uno de los pocos líderes socialistas que gobiernan en el continente europeo, que dimite tras meses de y polémicas que han socavado su liderazgo.