Sánchez ve un "error" asumir que "las reglas internacionales son para todos" menos para Trump

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado crítico con la actuación de Donald Trump tanto en Venezuela, como en lo relativo a Groenlandia así como respecto a su propuesta de una Junta de Paz, advirtiendo de que sería un "error" aceptar que "las reglas internacionales son para el cumplimiento de todos menos uno".

Sánchez ha dejado para su segundo turno de palabra en su comparecencia en el Pleno del Congreso el repaso a distintos asuntos de la escena internacional que también eran objeto de la misma además del accidente de Adamuz, abordándolos "telegráficamente".

El jefe del Ejecutivo se ha felicitado de que Trump haya "cambiado de opinión" en lo que se refiere a sus amenazas de hacerse con Groenlandia, tras los "momentos de muchísima tensión" vividos como resultado de que "la superpotencia de la Alianza Atlántica" cuestionara "la integridad territorial de un país aliado y también perteneciente a la UE como es Dinamarca".

"Veremos si no revisa esa opinión", ha añadido, subrayando que "sería un error asumir que el problema ha desaparecido, porque el problema de fondo sigue ahí".

El problema, ha dicho Sánchez, "es pensar que las reglas internacionales son para el cumplimiento de todos salvo de uno, que su vigencia es intermitente, que se puede usar y amenazar y utilizar el miedo para coaccionar a países que se dicen aliados".

Así las cosas, ha dejado claro que España considera que no se puede "aceptar esta gobernanza internacional" y Europa tampoco debería aceptarla.

VENEZUELA

Por lo que se refiere a Venezuela, ha recordado que el Gobierno nunca reconoció la reelección de Nicolás Maduro en 2024 pero "eso no legitima lo que ha hecho la Administración estadounidense". Al contrario, ha añadido, en referencia a la intervención militar en la que fue capturado Maduro y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado, "no podemos reconocer ni aplaudir la operación llevada a cabo por Estados Unidos en Caracas".

Por ello, el Gobierno sostuvo desde el primer momento y junto a otros países de la región que "era una intervención contraria al Derecho Internacional" y que "sienta un precedente muy peligroso en el mundo".

Además, ha cuestionado el objetivo de la misma. "No parece que vaya siquiera a servir para poner en marcha una transición democrática en ese país, no lo parece" sino que "parece que son otros los objetivos" de Estados Unidos.

España, ha agregado, defiende que "el destino de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos y que debe construirse de forma pacífica y dialogada con el apoyo de la comunidad internacional, sin tutelas".

LA JUNTA DE PAZ, UN INTENTO DE PRIVATIZACIÓN

Sánchez también se ha referido al conflicto en Gaza y en particular a la Junta de Paz propuesta por Trump, en la que España ha declinado participar, aunque ha agradecido la invitación, y que ha considerado que es un "intento de privatización del orden multilateral".

"Esta junta está fuera del marco de Naciones Unidas, no ha incluido a la Autoridad Palestina y desdeña muchos de los principios básicos que deberían articular las relaciones entre países", ha añadido. "Lo que tenemos que hacer", ha esgrimido Sánchez, es "reforzar el sistema multilateral y reforzar" y trabajar para "garantizar la seguridad y la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina".

Al hilo, ha recalcado que el compromiso del Gobierno con la paz en Oriente Próximo "sigue intacto". "Vamos a seguir siendo un aliado estratégico de Palestina, vamos a tratar también, lógicamente, de persuadir y convencer al Gobierno israelí de que la mejor opción es el reconocimiento de los dos estados, la entrada de ayuda humanitaria, el acabar con los bombardeos, cumplir con lo acordado y ofrecer un horizonte de estabilidad y de paz y de certidumbre a la población palestina", ha rematado.

LOS GRUPOS TAMBIÉN CARGAN CONTRA TRUMP

En el debate, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afeado a Sánchez "su hipocresía y su doble vara de medir en las relaciones internacionales". En concreto, le ha reprochado que "dan lecciones de democracia sobre Venezuela" al mismo tiempo que ha realizado recientemente una visita a Emiratos Árabes Unidos, "una dictadura de verdad, donde no hay elecciones, no hay partidos políticos, están prohibidas las huelgas, están prohibidos los sindicatos".

"Con esa dictadura ustedes no tienen ningún problema, se hacen viajes oficiales, se hacen fotos con la cúpula del régimen, se pueden hacer negocios y aquí nadie dice nada", ha insistido, denunciando una vez más la "intervención militar ilegal" de Estados Unidos en Venezuela por el petróleo.

También ha reclamado "más coherencia entre lo que se predica y lo que se practica" el diputado del BNG, Néstor Rego, que ha afeado que España y la UE "agachan la cabeza" ante Estados Unidos y "escuchan los mandatos de Trump", incluida la compra de armamento militar estadounidense. "¿No es ya momento de cerrar las bases norteamericanas?", ha planteado a Sánchez.

A su vez, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha puesto el foco en la actuación de Trump en lo que va de año, recordando que "ha invadido Venezuela y secuestrado a su presidente", "se quiere quedar con Groenlandia", "ha sancionado a Europa por negociar con China" y "se ha inventado una ONU", además de denunciar el "asesinato y secuestro" de niñor por parte del ICE. "Pero recuerden, el peligro es Putin, el peligro es China", ha ironizado.

También ha cargado contra las políticas de Trump la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Según ha sostenido, el 'trumpismo' no es sino "Un nuevo fascismo que utiliza los mismos métodos violentos y letales como las cacerías de ICE contra sus propios ciudadanos", la "amenaza imperialista" sobre Groenlandia o "patrocinando genocidios como en Palestina".

"Es todo un proyecto totalitario que nos amenaza a todos y que no tenemos duda de que sus vasallos en este Estado, el Partido Popular y Vox, buscan copiar e instaurar aquí si no lo impedimos", ha defendido la diputada vasca.