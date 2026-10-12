Sánchez ve mas movilización progresista que en 2023 y se muestra convencido de que van a gobernar

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la recepción con motivo del día de la Fiesta Nacional, en el Palacio Real, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Raúl Terrel - Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "muy optimista" de cara a las elecciones del 29 de noviembre ante la movilización progresista en las calles, mayor que en 2023, y porque el PP está perdiendo votos.

En conversación con los periodistas durante la recepción en el Palacio Real tras el desfile por la Fiesta Nacional, el presidente ha asegurado que la campaña y el debate están donde quiere el PSOE y que van a hacer una campaña positiva frente a PP, que ha centrado su campaña en ir contra él.

Para Sánchez, "la fuga de votos del PP hacia Vox es brutal", como ha expresado al tiempo que ha incidido en que los de Alberto Núñez Feijóo "están comprando todos los marcos a la ultraderecha".

"No solo vamos a ganar sino que vamos a gobernar", ha asegurado, sin querer entrar a valorar la división en las fuerzas a la izquierda de su partido. "Respeto su autonomía", ha afirmado.