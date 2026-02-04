Sánchez viajará a China en el mes de abril, su cuarta visita en más de tres años

Archivo - El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (i) y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping (d), en abril de 2025 - Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto viajar a China el próximo mes de abril en la que sería su cuarta visita en algo más de tres años, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press.

Este viaje pone de relieve el interés del Gobierno por seguir profundizando en la relación con China y equilibrándola, sobre todo desde el punto de vista comercial, ya que en los últimos años han buscado facilitar la entrada en el mercado chino de empresas españolas de varios sectores, como el farmacéutico, el cosmético o el agropecuario.

De hecho, mantener estas reuniones "a nivel intergubernamental" y con carácter periódico fue uno de los acuerdos a los que llegó el pasado mes de octubre el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con su homólogo chino, Wang Yi, con vistas a elevar el nivel de la relación.

ABRIL DE 2025, LA ÚLTIMA VISITA

La última vez que Sánchez se desplazó hasta Pekín fue en abril de 2025, en un contexto marcado por el anuncio de aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump y su guerra comercial con China, así como por las tensiones existentes entre el gigante asiático y Bruselas por asuntos como la guerra en Ucrania o la importación de coches eléctricos.

Entonces, mantuvo una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en la que apostó por impulsar una "agenda positiva" y planteó que España tenía una política exterior propia y coherente, pero con "los mismos principios, valores e intereses" que la Unión Europea. De este modo, declaró que España "siempre trabajará para favorecer unas relaciones sólidas y equilibradas entre China y la UE".

LOS REYES TAMBIÉN VIAJARON EN NOVIEMBRE

Asimismo, los Reyes Felipe VI y Letizia realizaron el pasado mes de noviembre su primera visita de Estado al gigante asiático para participar en diversos actos de índole económica y cultural y firmar hasta diez documentos de distinto tipo para seguir avanzando en determinadas cuestiones de interés para los dos países.

"Creemos que la amistad entre España y China sin duda beneficia a ambos pueblos y es coherente con dos países de larga historia y de vocación global", sostuvo el monarca.