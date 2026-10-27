El secretario de la SEGIB reivindica el papel de Felipe VI con Iberoamérica: "Tiene una influencia enorme"

1128757.1.260.149.20261027120609 El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha reivindicado la figura del Rey Felipe VI en las relaciones con los países de Iberoamérica y ha señalado que "tiene una influencia enorme" con los dirigentes de estos estados.

En este sentido, durante un desayuno informativo de Europa Press, Allamand ha detallado que en las tomas de posesión de los presidentes latinoamericanos el Rey "hace una cosa que hoy en día no podría hacer casi nadie" por la polarización: entrevistarse con el mandatario saliente y después, con el que asume el cargo.

"Tiene ese tremendo poder de influencia y de reconocimiento", ha elogiado el secretario de la SEGIB, quien ha alagado también la figura del Rey emérito, Juan Carlos I, y ha insistido en que ambos son "armonizadores" porque ayudan "a construir un clima muy importante".

Así, ha expuesto que a los actos a los que asiste Felipe VI siempre es "el más aplaudido" y se convierte en "un imán" que atrae a los distintos representantes políticos. Por ello, ha expresado que se trata de una figura de mucha importancia para la comunidad internacional, donde desempeña "un rol muy fuerte" para que "las turbulencias políticas" no afecten. "Es el gran activo", ha zanjado.