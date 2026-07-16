El sector de bebidas y comestibles lidera las más de siete millones de falsificaciones incautadas en 2025

Operación de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra contra la falsificación violando los derechos de propiedad intelectual - GUARDIA CIVIL

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incautaron en 2025 más de 7,3 millones de falsificaciones por valor de 694 millones de euros, concentrando el sector de bebidas y comestibles el 26,5% de las intervenciones.

Según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2025 se llevaron a cabo 1.677 operaciones que culminaron en la detención o investigación de 1.429 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.

El mayor porcentaje de productos falsificados intervenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad corresponde al sector de bebidas y comestibles (26,5%), seguido de marroquinería y complementos (12,7%) y del sector textil (6,3%).

La Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía e Islas Baleares son las comunidades autónomas donde se incautó el mayor número de productos.

En cuanto a los puntos de incautación de la mercancía, la mayor cantidad de productos falsificados se localizó en naves, fábricas y almacenes (77,2%), seguida de establecimientos comerciales (5,3%) y domicilios (1,2%).

Los resultados han llevado a que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, haya trasladado un año más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su felicitación por el éxito de los resultados de las operaciones de lucha contra las falsificaciones, según ha informado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en una nota de prensa.

Desde la OEPM se pide colaboración policial porque este tipo de infracciones destruyen puestos de trabajos directos y reducen la venta de los productos legítimos, además de suponer un riesgo para la salud por eludir controles de calidad y las normas de fabricación.