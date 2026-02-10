El sector mayoritario de Compromís se desvincula de la refundación de Sumar y solo explorará una coalición electoral

Archivo - La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó y su compañero de formación y miembro de Sumar, Alberto Ibáñez - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Grupo Mixto en el Congreso, Àguea Micó, que representa al sector mayoritario de la formación valenciana (Més Compromís), se ha desvinculado de la reformulación de la izquierda estatal y se limita a explorar meras alianzas estatales con la nueva coalición que impulsa Movimiento Sumar, IU, Comunes y Más Madrid.

Sin embargo, su compañero de filas pero adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez (del ala de Iniciativa), sí ha defendido abiertamente no solo formar parte de esta candidatura sino implicarse directamente en su conformación, dado que el espacio progresista a nivel nacional es una tarea que también les concierne.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Micó entiende que tras los comicios de Aragón y el avance de Vox los diferentes partidos estatales quieran reestructurarse, pero ha dejado claro que Compromís no va a participar de la "reconstrucción" del espacio porque su dirección ya decidió que son un proyecto de estricta obediencia valenciana.

Micó ha desgranado que Compromís únicamente ha colaborado a nivel electoral con la izquierda estatal, primero con Podemos y luego con Sumar, y que llegado el momento adecuado decidirán si se presentan en coalición con esa alianza que preparan los partidos de Sumar que forman parte del Gobierno.

Por su parte, Ibáñez ha parafraseado una frase que suele emplear el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para pedir "más cabeza y menos pureza" en la izquierda más allá del PSOE y entiende que salga ahora la cuestión de las confluencias electorales.

HAY QUE HACER AUTOCRÍTICA

Así, ha enfatizado que en la Comunidad Valenciana haya una única papeleta de la izquierda alternativa y defiende a nivel estatal que también toca organizarse para seducir al electorado progresista. Es más, ha dicho que toca hacer autocrítica de por qué no están rentabilizando el descenso electoral del PSOE.

En este punto, Ibáñez ha apelado a las direcciones de los partidos en que es el momento de alejarse del "patriotismo de las siglas" y que entiende la "premura" por definir proyectos de cara a los comicios de 2027, si bien aconseja no entrar en el debate sobre los candidatos.

Ibáñez ha diferido de su compañera de partido al considerar que Compromís también tiene que "corresponsabilizarse" de lo que ocurre en la izquierda estatal, pues no sería "responsable" ni "suficiente" limitarse a que a su formación le vaya bien en la Comunidad Valenciana.

De todas formas, ha advertido que se equivarán los que quieran reconstruir la izquierda "desde la M-30" y que ha llegado la hora de asumir que los territorios tienen voz en la tarea de construir un frente amplio electoral.