Los seguros de hogar, posible vía para recibir asesoramiento legal en caso de ERTE o conflicto familiar

Dependiendo de la póliza, las aseguradoras incluyen atención jurídica, también telefónica, en distintas áreas del Derecho

La pandemia de coronavirus y la declaración en España del estado de alarma están provocando que numerosas personas vean afectadas su vida laboral o familiar y se les planteen dudas antes nunca conocidas ante una situación tan extraordinaria, cuestiones para las que pueden necesitar algún tipo de asesoramiento legal. En muchos casos, los seguros de hogar ofrecen entre sus prestaciones algún tipo de atención jurídica, más o menos amplia, todo dependiendo de la póliza contratada.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los despachos de abogados están recibiendo multitud de llamadas estos días por asuntos consecuencia de la pandemia, sobre todo en lo que respecta a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), propuesta de vacaciones forzosas o conflictos familiares derivados del régimen de custodia y visitas de padres divorciados, entre otros asuntos.

Según recuerdan estas fuentes, no todo el mundo tiene el contacto de un abogado laboralista o de familia, pero pueden consultar sus seguros de hogar por si contemplaran esta atención entre las cláusulas de sus contratos. En algunos casos, el asesoramiento se limita a meras consultas; en otros llega a alcanzar una mayor cobertura como presentación de documentos y representación en los posibles contenciosos. La atención se presta por vía telefónica o telemática, aunque en algunos seguros no se especifica, y los gastos derivados de la misma se financian hasta un máximo en ciertos casos, mientras que en otros no está contemplado.

La mayoría de los seguros de hogar incluyen asesoramiento (en forma de atender consultas o resolver dudas) en cuestiones relacionadas con la vivienda, pero además en otros casos extienden la prestación a las áreas de consumo, familia, laboral, tributario o penal para delitos menores, entre otras. Los hay que permiten al asegurado "recibir orientación jurídica en relación a cualquier incidencia o problemática de su vida particular", según las pólizas consultadas por Europa Press.

En el caso de asesoramiento en materia laboral, hay pólizas de seguros de hogar que ofrecen la defensa en conflictos individuales de trabajo frente a la empresa privada aunque hay otros que se limitan a consultas relativas a la relación laboral del trabajador por cuenta ajena y también cuestiones sobre el contrato de trabajo, su extinción y derechos y deberes asociados.

Esta es una de las dudas que más están preguntando los trabajadores que están llamando a los despachos de abogados estos días, sobre todo en lo relativo a los ERTE, despidos o propuesta de vacaciones que están planteando las empresas donde trabajan y que ahora mismo no tienen actividad como consecuencia de la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma, cuya prórroga hasta el 11 de abril ha sido aprobada por el Congreso. Hasta la fecha, se calcula que en España ha habido más de 160.600 ERTE que afectan a cerca de 1,15 millones de trabajadores.

Otra cuestión problemática que ha surgido como consecuencia de la epidemia y la orden del Gobierno de limitar los movimientos de los españoles es el régimen de custodia y visitas de padres divorciados. En los primeros días del estado de alarma fue una de las dudas más recurrentes y tanto el Ministerio de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado tuvieron que hacer algunas aclaraciones.

En los tres casos se ha determinado que el estado de alarma no suspende los regímenes de custodia y visitas --salvo los intersemanales--, si bien advierten de que debe primar por encima de todo la salud de los menores y no exponerles a situaciones en las que puedan contagiarse, por lo que instan al acuerdo entre los progenitores durante las semanas que dure el confinamiento. En caso de conflicto, añaden, serán los jueces los que posteriormente decidan quién tenía razón, pero eso será cuando se reanuden los plazos procesales.

Para estas cuestiones de derecho de familia, hay seguros de hogar que también incluyen en sus pólizas asesoramiento legal para consultas relativas a contenciosos sobre separación y divorcio, así como derechos de los menores, son las más comunes.