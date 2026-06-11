Sémper acusa a los socios de Sánchez de "aceptar la corrupción" y convertir al Congreso en un show que no hace nada útil

Archivo - El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado hoy en una entrevista en "La Mirada Crítica" de Tele 5, recogida por Europa Press, que no espera nada del Gobierno ni de sus socios ya que considera que éstos "han aceptado la corrupción para seguir teniendo algo de la estufa del poder". De hecho, ha asegurado que han convertido el Congreso en un show en el que no se hace "nada útil" para los ciudadanos.

El dirigente popular ha precisado que los socios de Pedro Sánchez han aceptado ya ser la "muleta y el complemento necesario" del presidente del Gobierno y no se puede esperar nada de ellos, a pesar de que están apareciendo casos de corrupción cada semana.

Así, recuerda los casos de la 'fontanera' Leire Díez, el reconocimiento del Ministerio del Interior de las reuniones de la directora general de la Guardia Civil con ésta, que la Fiscalía también ha admitido reuniones con la exmilitante socialista "nada más y nada menos". "Y ayer Pedro Sánchez, el Gobierno, Moncloa, ha reconocido ya que el PS es Pedro Sánchez", ha exclamado.

A ello se suma, según ha dicho, que la próxima semana comparece el expresidentente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ante la justicia y "aquí no pasa nada".

En este contexto, Borja Sémper critica que el presidente del Gobierno "mire para otro lado y silbe", al igual que sus socios y todo ello mientras los españoles están "perplejos y alucinados" con todo lo que están viendo.

En este contexto, el portavoz 'popular' dirige sus críticas especialmente a los socios de Pedro Sánchez por haber "aceptado la corrupción con tal de seguir teniendo algo de la estufa del poder".

EL PP NO HARÁ NADA RARO NI EXTRAVAGANTE

Al ser preguntado si el PP podría hacer algo al respecto y enviar a alguien a Waterloo para hablar con el expresidente catalán huido de la justicia, Carles Puigdemont, de la posibilidad de que respalde una moción de censura, Sémper ha sido tajante: "No. Nosotros no vamos a hacer cosas raras ni extravagantes".

Dicho esto ha explicado que tienen "canales abiertos con todos los partidos" salvo con Bildu, saben lo que opinan y también que "no va a pasar nada porque no van a hacer nada".

No obstante, está convencido de que en la sociedad española sí va a pasar algo por el "hartazgo" que tiene. "Cuando se de la oportunidad de votar el pueblo hablará con contundencia", ha sentenciado antes de apuntar que Sánchez ya no tiene "conejos en la chistera", y de recordar que es "inaceptable no poder gobernar y que la política esté sometida a un sobresalto de corrupción".

Una situación, ha señalado que ha convertido al Congreso en un "show", que refleja lo que es la Legislatura: "No se remiten leyes, no se debaten sobre leyes, no se hace nada edificante ni nada que resulte útil para los ciudadanos. Aquí estamos también en stand-by", ha exclamado.

POSTUREO Y BUSCA DEL RELATO DEL GOBIERNO AL ACUDIR A MISA

Asegura no haberle sorprendido la asistencia de Pedro Sánchez y de 14 ministros a la misa que se celebró ayer en la Sagrada Familia de Barcelona, presidida por el Papa, y lo atribuye al "postureo" y al "relato". "Ya es imposible encontrar un patrón que dé credibilidad y que haga razonable los movimientos del presidente del gobierno y de los ministros", ha exclamado.

No obstante, se queda con "lo importante" que en su opinión es que el día de ayer fue "precioso, espectacular, y que hoy el patrimonio de la humanidad se ve incrementado con la Sagrada Familia, un ejemplo extraordinario" de lo que se puede llegar a hacer en España, y en este caso sobre todo lo que "puede dar al mundo Barcelona".

CREE QUE ANDALUCÍA INCLUIRÁ LA PRIORIDAD NACIONAL COMO LA ENTIENDE EL PP

En cuanto a las negociaciones del PP con Vox en Andalucía para la formación de Gobierno, Sémper ha asegurado que no tiene información ya que lo llevan los compañeros en Andalucía. Aunque considera que "probablemente" aparezca la "prioridad nacional" en el acuerdo que se alcance, pero tal y como la entiende el PP.

En este sentido, ha señalado que su partido considera que los "seres humanos, indepentedientemente del origen que tengan o del color de la piel, merecen la misma dignidad y el mismo trato".

No obstante, ha puesto el ejemplo de que par acceder a una vivienda de protección oficial se tienen que establecer unos criterios de arraigo, haber pagado impuestos y haber contribuido en algo a la sociedad en la que se vive. "Son criterios que nos permiten establecer una prioridad a la hora de acceder a los servicios públicos", ha exclamado antes de apuntar que "es lo que piensa el Papa".

En cuanto a si Génova está participando en las negociaciones para la formación de Gobierno en la región que preside Juanma Moreno, ha precisado que "hay información fluida" pero ha insistido en que son sus compañeros los que están llevando a cabo los contactos. "Se lleva con naturalidad", ha exclamado.

PERDIÓ LA FE HACE TIEMPO PERO ES CATÓLICO CULTURAL.

Sobre la visita del Papa dice haber tenido el honor de estar en el Congreso cuando León XIV intervino en el hemiciclo y le pudo escuchar hablar de "cosas muy sólidas, con mucho rigor" y muy edificantes.

Sémper considera que esta intervención fue "verdaderamente emocionante" después de estar acostumbrados a los discursos "muy líquidos y muy de humo" que se pronuncian en la Cámara Baja.

El portavoz del PP se declara "católico cultural", que "perdió la fe hace tiempo" pero que se siente "profundamente orgulloso de ser un católico cultural" y cree que el catolicismo solo tiene cosas buenas.