Sémper dice que confía "plenamente" en el voto por correo y niega que Ayuso haya cuestionado el sistema electoral

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, ha insistido en que confía "plenamente" en el sistema electoral español porque tiene "garantías", así como en el voto por correo, y ha negado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya cuestionado el sistema electoral.

"Yo confío plenamente en el sistema y creo que además el sistema tiene garantías y resortes para defenderlo", ha explicado el dirigente del PP en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta', recogida por Europa Press, después de que este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid pidiera a los electores no votar por correo.

A pesar de incidir en la seguridad del sistema electoral, Sémper ha admitido que en quien no confía es "en los malos políticos" y por ello entiende que haya personas que "conociendo a Pedro Sánchez (..) tengan miedo de que pasen cosas raras".

Aún así, el portavoz nacional ha pedido confianza en el sistema y en la Junta Electoral Central, en la que ha recordado que también está representada el Partido Popular. "Va a hacer su trabajo y va a seguir garantizando, como siempre, que el sistema español es limpio y es garantista", ha continuado el 'popular', quien ha reiterado que "más allá de lo que intente nadie", hay que "confiar" en el sistema.

Respecto a la postura de Díaz Ayuso sobre el voto por correo, Sémper ha negado que el sistema electoral haya sido cuestionado por "nadie de dentro del PP" y ha indicado que de las palabras de la presidenta de la Comunidad se desprende la compresión de las dudas de los ciudadanos.

Sobre la posición del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que lo que quiere es que "la gente vaya a votar" y que "voten al Partido Popular" para poder empezar a hablar de "vivienda, educación o política exterior". "Tenemos una alternativa", ha zanjado.