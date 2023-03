Sémper (PP) responde a Sánchez que el barco del Gobierno se hunde, tras su alusión a la foto de Feijóo con un narco

Pide a PSOE y UP que, tras "tirarse los trastos a la cabeza", se pongan a trabajar "de verdad" por avanzar en los derechos de la mujer



MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha criticado este jueves la "deriva" del Gobierno de Pedro Sánchez y que utilice "cualquier elemento para enmerdar" la política, en alusión a la foto de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado en un yate en 1995, cuando el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos tiene "muchas vías de agua".

"No sé si el presidente del Gobierno se sube a barcos o no, lo que sí se es que el suyo se está hundiendo", ha declarado Sémper a los medios de comunicación en Móstoles junto al candidato del PP a la alcaldía de este municipio madrileño, Manuel Bautista.

Tras la "resaca" del 8 de marzo, una jornada de "reivindicación", Sémper ha afirmado que queda "mucho camino por hacer para conseguir la igualdad real y efectiva" entre hombres y mujeres. A su entender, ese día debería ser un "día festivo" que reconozca los "enormes avances" que en derechos ha experimentado las mujeres en España.

"Lamentablemente hoy, el día después, lo que tenemos que evidenciar es que todo este Gobierno es una movida. Todo lo que se refiere a este Gobierno acaba en líos internos", ha declarado, dos días después de la votación de la toma en consideración de la proposición del PSOE para reformar la ley del 'sí es sí' y que evidenció la división entre los socios del Ejecutivo.

Dicho esto, ha recalcado que la petición que quiere hacer el PP al Gobierno, después de que PSOE y Podemos se hayan "tirado los trastos a la cabeza" y hayan buscado "atraer el ascua a su sardina" el 8M para hacer su "relato", es que se pongan a trabajar "de verdad para conseguir avances en los derechos de la mujer".

En este punto, ha puesto el acento en la conciliación y la maternidad, ya que, según ha dicho, se trata de que la mujer que quiera pueda ser madre sin que afecte a su desarrollo profesional. A su entender, es un tema que interpela tanto a los hombres como a las mujeres pero "nadie habla de esto".

Sémper también se ha solidarizado con el presidente de Vox, Santiago Abascal, tras el "selfie infantiloide" que publicó en redes sociales la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam' y ha condenado la "deshumanización inaceptable" del adversario político.

"Lo mínimo es que el presidente del Gobierno corrija a la secretaria de Estado. Si la cesa será una buena noticia para España y para Sánchez", ha apostillado, para condenar la "deshumanización inaceptable" del adversario político de un Gobierno que vive una "descomposición permanente".

UN GOBIERNO CON "MUCHAS VÍAS DE AGUA"

Al ser preguntado si es el principio del fin de este Gobierno tras este 8M, Sémper ha señalado que "hay pocas dudas sobre ello" pero que el "problema" es el tiempo que Sánchez va a seguir en Moncloa hasta que se celebren las elecciones generales y los "destrozos" que va a seguir haciendo hasta que se produzca "un cambio" de Gobierno.

Según ha dicho, el PP va a intentar que esos "destrozos sean los mínimos posibles", pero el Ejecutivo de PSOE y UP "denota ya muchas vías de agua". "No sé si el presidente del Gobierno se sube a barcos o no, lo que sí se es que el suyo se está hundiendo", ha resaltado.

Interrogado también como ha sentado dentro del PP que Pedro Sánchez atacara a Feijón con la foto de Marcial Dorado y si hay preocupación en el partido, el portavoz del comité de campaña de los 'populares' ha negado que exista preocupación y ha subrayado que lo que preocupa al PP es la "deriva de España y de este Gobierno".

RECHAZA LA "MALA PRAXIS" DE SÁNCHEZ

Sémper ha indicado que al PP también le preocupa esa "descomposición" que también es "ética" y pasa por las instituciones, al "utilizar cualquier elemento para enmerdar la situación política y enmarañarlo todo". A su entender, no se puede hacer política "ad hóminem".

Aunque ha dicho que el PP podría ponerse "a la altura" del presidente del Gobierno y sacar "otros ejemplos", el dirigente del PP ha asegurado que apuestan por una política "diferente" y "más edificante".

Es más, Sémper ha recalcado que el hecho de que Sánchez aluda a esa foto "denota nerviosismo" y "preocupación". "Y una mala praxis política. Denota una manera de entender la política y necesitamos pasar página", ha manifestado.