Sémper reprocha a Abascal y Puente recurrir al insulto en sus críticas y promete no participar en "circos" ni "shows"

El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, interviene durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha recriminado este martes al líder de Vox, Santiago Abascal, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que recurran al insulto en sus críticas a rivales políticos y se ha comprometido a no participar "en circos" ni en "shows".

"Hemos normalizado el insulto. Hace tres días, el líder del tercer partido le llamaba mierda al presidente del Gobierno. Pero es que un ministro del segundo partido decía 'qué asco me da este tío' (en alusión a Feijóo)", ha lamentado Sémper en un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía, que ha presentado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Es más, ha dicho que han "normalizado" que "periodistas insulten a periodistas, que se insulten entre sí y que sean insultados". A su entender, se ha "normalizado la mala educación" y el Congreso de los Diputados "se ha convertido en el escenario de un circo".

"MI PARTIDO NO ES AJENO A ESTA DINÁMICA DE DEGRADACIÓN"

Sémper, que acaba de regresar a la política tras superar un cáncer de páncreas, también ha hecho autocrítica y se ha referido a su partido. "También nosotros hemos deteriorado el debate público", ha afirmado, para añadir que el Partido Popular "no es ajeno a esta dinámica de degradación".

En este punto, ha indicado que "la principal responsabilidad" de un gobernante es "unir a los ciudadanos y gobernar para todos, para los que te han votado y para los que no". A su juicio, "cuando se coquetea con la división y se levantan muros, las consecuencias son imprevisibles".

Sémper ha dicho que en este contexto "es normal que los españoles desconfíen de la política y desconfíen del poder". "¿Cómo no van a desconfiar por el espectáculo que se da cada día?", se ha preguntado, para añadir que se teme que no han visto lo peor y que "todo se puede degradar un poco más".

El dirigente del Partido Popular ha indicado que su partido si llega a Moncloa tendrá que emplear "toda su determinación en reparar el daño causado" e "ignorar las voces extremistas, de uno y otro signo"

Aunque ha asegurado que hacer política es "un chollo" y un "inmenso honor", Sémper ha admitido que ha tenido "alguna tentación" de retirarse estos meses. "Lo sabe Bárbara", ha dicho, en alusión a su pareja, presente entre el público.

Así, ha explicado que ha tenido "la tentación de retirada y volver a una posición cómoda para seguir viendo la vida como un espectador". "Pero la verdad es que la tentación duró poco. Y con la generosidad de quienes te acompañan, sobre todo en casa, decidí rendirme, abandonar", ha apostillado.

ELOGIA EL "PROYECTO POLÍTICO AMPLIO" DE FEIJÓO

Sémper, que ha elogiado el proyecto de Feijóo, ha indicado que él no va a participar "en circos, en insultos, en el barro, en shows, ni acciones políticas para dividir". "Me rebelo ante las normas del juego que nos imponen los extremistas. Su manera de hacer política a mí no me interesa", ha manifestado.

El vicesecretario del PP ha asegurado que Feijóo "tiene un proyecto político amplio, que da respuesta a los grandes retos" que enfrentan los españoles, siendo "el primero de ellos la incertidumbre" y "el miedo al futuro".

"El segundo reto es la frustración de la ciudadanía ante políticas simbólicas que no cambian las condiciones materiales de una clase media asfixiada y exprimida. Y el tercero es el auge de políticas radicales, tóxicas y nocivas, que prometen soluciones simples a problemas complejos y nostalgia de pasados que nunca han existido", ha relatado.