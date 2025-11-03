El Senado aborda esta semana una iniciativa para canalizar los compromisos con Canarias a través de un decreto

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Sede del ministerio de Hacienda, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado debatirá y votará esta semana una iniciativa de Agrupación Socialista Canaria para que la Cámara Alta inste al Gobierno a canalizar los compromisos del Ejecutivo de Canarias a través de un decreto-ley específico para el archipiélago, con la incorporación de la bonificación del 60% del IRPF a los residentes de la isla de La Palma o la gratuidad del transporte terrestre de viajeros en las islas y la compensación al transporte marítimo de mercancías.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya planteó la adopción de esta fórmula legislativa en la reunión mantenida en Lanzarote con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado mes de agosto, así como con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en octubre, esta vez en Madrid.

En el encuentro con Montero, el último de máximo nivel mantenido entre ambas administraciones, Clavijo logró el compromiso para el desbloqueo de 400 millones de euros antes de que termine 2025, que irán destinados a la inmigración, planes de empleo, obras hidráulicas y el sector primario y otros ámbitos.

De la misma forma, el dirigente canario reiteró a la ministra la posibilidad de establecer el mencionado decreto ley para resolver la entrega de 200 millones de euros pendientes de ayuda para La Palma y la bonificación del IRPF.

ABONO "INMEDIATO" DE LAS AYUDAS

En este contexto, Agrupación Socialista Gomera, integrada en el grupo de Izquierda Confederal, reclama en la moción, consultada por Europa Press, que el decreto ley incluya, además, el abono "inmediato" de las cantidades adeudadas a Canarias en el marco del programa de apoyo a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (UE).

También la consignación de partidas para infraestructuras hidráulicas, turísticas y energéticas, fondos extraordinarios para la atención de menores inmigrantes llegados por mar y la actualización de los costes del transporte en atención a la condición de canarias como región ultraperiférica.

La formación gomera pide que el borrador del decreto ley se remita al Gobierno y al Parlamento de Canarias y, posteriormente, al Senado para su aprobación, con el objetivo de asegurar que "se ajusta a las prioridades" del archipiélago, y reclama un sistema de seguimiento entre la administración estatal y canaria que ofrezca información semestral a canarias, para evaluar el grado de cumplimiento.