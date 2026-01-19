El Senado convoca un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente de Córdoba

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas de este lunes en señal de duelo y solidaridad por las víctimas del accidente de Córdoba. Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha cancelado su agenda, según han informado fuentes del Senado.

Estaba previsto que Rollán se reuniera con la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, si bien finalmente el encuentro no tendrá lugar en solidaridad con las víctimas del accidente mortal, que se ha cobrado la vida de 39 personas y ha provocado 152 heridos hasta el momento.

De la misma forma, ha quedado desconvocada la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', prevista para las 11.00 horas de este lunes, a la que iba a acudir la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda.