El Senado interrogará el 15 de octubre a la empresaria que dijo que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE

La comisión del 'caso Koldo' cita al director de Obras Públicas de Navarra y al director del Servicio Balear de Salud

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresaria Carmen Pano, que ratificó en el Tribunal Supremo (TS) haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en octubre de 2020, comparecerá en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado el próximo 15 de octubre a las 10.30 horas, según han informado fuentes parlamentarias a Europa Press.

Así lo ha acordado la Mesa del organismo en una reunión mantenida este viernes, en la que también se han fijado las citaciones del director de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Pedro Andrés López, para el día 13 de octubre a las 11.00 horas, y del director general del Servicio Balear de Salut, Julio Fuster Culebras, el día 14 también a las 11.00 horas.

El pasado 25 de febrero, Pano, que declaró como testigo ante el juez instructor del TS que investiga la causa contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, afirmó que hizo entrega de 90.000 euros en la sede federal socialista, en la madrileña calle de Ferraz, por orden de Aldama, presunto conseguidor de la trama.

En ese momento dijo que el dinero era de uno de los socios del empresario, Claudio Rivas, y que lo recogió del despacho de Aldama en dos tandas de 45.000 euros cada una, una en un taxi y otra en un coche con conductor que identificó como otro socio de Rivas.