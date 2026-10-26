El Senado tiene casi 60 escaños asignados al margen de las elecciones: 23 para el PP, 19 para el PSOE y 5 para Vox

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los comicios generales del próximo 29 de noviembre elegirán a 208 de los 266 senadores que componen la Cámara Alta, ya que los 58 escaños restantes los designan los parlamentos autonómicos. Por ello, el PP cuenta de partida con al menos 23 senadores de este tipo, mientras que el PSOE tiene unos 19 escaños y Vox tiene 5, que se nombran al margen de las elecciones.

Y es que PP y Vox han cerrado este lunes un pacto en el Senado que afecta a 23 circunscripciones para las elecciones del próximo 29 de noviembre, mediante el cual la formación de Santiago Abascal no se presentará en seis provincias y el PP no lo hará en tres.

Anteriormente, PSOE, Frente Amplio y otros partidos de izquierda acordaron presentarse unidos en 47 circunscripciones del Senado y previsiblemente los socialistas irán de 'número uno' en todas estas listas.

Pero al margen de las alianzas de los bloques para las próximas elecciones, las asambleas autonómicas eligen sus representantes en el Senado en base al resultado que lograron los partidos en las últimas elecciones regionales, por lo que estos 58 escaños no los eligen directamente los ciudadanos en las urnas.

En este contexto, el PP parte ya con 23 senadores por designación autonómica, mientras que los socialistas cuentan con 19 escaños de este tipo.

Además de 'populares' y socialistas, el Senado también cuenta con 5 senadores de Vox por designación autonómica; 3 de Junts; 1 de ERC; 1 del BNG: 1 de Geroa Bai: 1 del PNV; 1 de EH Bildu; 1 de Compromís; 1 de Más Madrid y 1 de Coalición Canaria.

No obstante, hay que tener en cuenta que el próximo año se celebrarán elecciones autonómicas en gran parte de los territorios, por lo que previsiblemente se alterará el número de estos escaños por designación autonómica.