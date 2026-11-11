Senegal asegura haber interceptado a más de 1.500 migrantes en el mar en la última semana tratando de llegar a Canarias

Marlaska pide a Senegal reforzar la gestión migratoria ante el repunte de llegadas a Canarias- MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Marina de Senegal ha interceptado a más de 1.500 migrantes a bordo de distintas embarcaciones en la última semana cuando intentaban presuntamente viajar con destino a las islas Canarias, donde se han multiplicado las llegadas en las últimas semanas.

Según ha informado en un comunicado, solo este martes dos barcos de la Marina senegalesa rescataron 817 personas que ya habían sido rescatadas en la última semana gracias a "la acción combinada de las unidades navales y las unidades terrestres desplegadas en las zonas costeras".

Así las cosas, la Marina ha subrayado que "sus operaciones de vigilancia y de intervención en el mar se inscriben en el marco de sus misiones para salvaguardar las vidas humanas en el mar y la protección de las personas".

Las cifras de rescates se conocen después de que durante el fin de semana murieran casi 40 personas en el naufragio de una embarcación con migrantes en el norte del país. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas han muerto o desaparecido intentado llegar a Europa a través de la ruta atlántica hasta el pasado 26 de octubre.

De acuerdo con esta agencia de la ONU, esta cifra "representa solo una pequeña parte del total", dado que "muchas embarcaciones desaparecen lejos de la costa, sin supervivientes, sin que se recuperen cuerpos y sin explicación de lo sucedido".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó Senegal la semana pasada para abordar con las autoridades del país africano el repunte en la llegadas de cayucos a las costas de Canarias en las últimas semanas, anunciando una ayuda de 500.000 euros a la Marina senegalesa para reforzar la cooperación en el ámbito marítimo y en la lucha contra la inmigración irregular.