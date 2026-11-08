'Es sentido común', lema de Vox para la campaña de las elecciones generales del 29N

Cartel de campaña de Vox para el 29-N - VOX

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox utilizará como lema para su campaña a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre el eslogan 'Es sentido común'.

El partido presidido por Santiago Abascal inaugurará oficialmente la campaña el viernes 13 con un mitin en la plaza de Colón de Madrid a partir de las 20 horas, han informado fuentes de la formación.

El cartel electoral de Vox muestra a Santiago Abascal mirando al frente y recoge tres de los ejes del discurso de Vox: "prioridad nacional, desregulación y remigración".

Con un cuerpo de letra más grande aparece el lema de campaña, 'Es sentido común', y en la parte inferior hay una pequeña bandera de España.