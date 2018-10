Sevilla.-27-M.-PA de Tomares se reunirá a partir de hoy con IU, PSOE y PP y advierte que cree "imprescindible" un cambio

Actualizado 04/06/2007 15:18:50 CET

TOMARES (SEVILLA), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PA a la Alcaldía de Tomares (Sevilla) y único representante andalucista para el próximo mandato, Alberto Mercado, se reunirá a partir de hoy con IU, PSOE y PP, aunque advirtió de que considera "imprescindible" un cambio en el municipio aljarafeño.

Así, Mercado explicó a Europa Press que esta semana se iniciarán los contactos con la reunión prevista para hoy con IU, a la que seguirá mañana un encuentro con PSOE y el miércoles con PP con el objetivo de "sentarnos a ver qué tipo de Tomares se va a hacer y como se puede impregnar del estilo de gobierno andalucista".

En este sentido, señaló que tras la ronda de reuniones el PA decidirá si opta por formar gobierno con algunas de las formaciones representadas en el Ayuntamiento tomareño o decide engrosar las filas de la oposición.

Hasta ahora, admitió que sólo ha establecido un contacto telefónico con el candidato del PP y ganador de las elecciones, José Luis Sanz, que le llamó por teléfono la misma noche electoral para "felicitarnos mutuamente", mientras que aseguró que no le ha llamado "nadie más" pese a los "cantos de sirena".

"Oficialmente no me han ofrecido nada, no hemos hablado de tripartito, no nos han tenido en cuenta", insistió el edil andalucista, quien garantizó que se inclinará por "lo que mejor le venga a Tomares y en línea con la trayectoria del PA".

No obstante, dijo no descartar nada a priori, aunque apostó por el cambio frente a la continuidad, ya que "la etapa de oscurantismo no puede volver", por lo que consideró "primordial" optar por "la negociación y el diálogo y enterrar la censura permanente en los medios de comunicación públicos y el oscurantismo de la política municipal".

De este modo, reiteró la condición que impone el PA de que se "garantice el cambio político y la apertura hacia el pueblo" y apuntó la conveniencia de transformar "las formas, la actitud, el tipo de gobierno", al tiempo que dio "por terminada" la etapa anterior.

Además, condicionó cualquier pacto a que "el grado de aplicación más amplio del programa andalucista", sintetizado en "seis líneas muy fáciles de asumir por cualquier partido" y dentro del cual destacó la apuesta por la conexión de Tomares con la línea 1 del metro de Sevilla.

Con respecto a su postura acerca de uno de los proyectos 'estrella' de la campaña electoral del PP, un teleférico que uniría el municipio con la capital, Mercado lo calificó como "un invento de Mortadelo y Filemón" y agregó que "Sanz ha dicho que no es un proyecto esencial, por lo que se entiende que ellos mismos lo descartan".