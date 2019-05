Siete diputados de la Asamblea Nacional Venezolana denuncian en España a empresarios y políticos chavistas por blanqueo

Publicado 14/05/2019 15:23:38 CET

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Siete diputados de la Asamblea Nacional Venezolana han puesto en manos de la Fiscalía General del Estado en España tres denuncias contra empresarios y políticos del régimen de Nicolás Maduro por el blanqueo "milmillonario" que estarían acometiendo en territorio nacional de capitales obtenidos mediante delitos de corrupción.

Se trata de los diputados Conrado Pérez, José Brito, Luis Parra, Richard Arteaga, Jose Luis Pirela, Adolfo Superlano y Chaim Bucaran, quienes han recurrido a la justicia española, donde ya hay causas abiertas por corrupción en Venezuela, para que ponga coto a lo que definen como "la estructura financiera más criminal construida en el mundo, que se asemeja o podría estar muy por encima de muchas mafias financieras".

Denuncian, entre otras personas, a Claudia Díaz, que fue detenida por la UDEF y está imputada en el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid y de quien la Audiencia Nacional negó la extradición por entender que no se garantizaban sus derechos fundamentales en Venezuela. Constan asimismo en la lista el expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, así como el empresario Alejandro Betancourt, Javier Franceschi, Raul Gorrin y Juan Domingo Cordero.

Los diputados esperan que se abra una investigación penal para esclarecer "de qué viven, cómo viven y cómo obtuvieron las grandes fortunas de las cuales hacen alarde en la comunidades españolas y europeas" pues entienden que "fueron preparando el terreno por más de diez años para meter a sus familias en Europa".

No obstante, quieren asimismo que se investigue "cómo estos ciudadanos se dedicaron al saqueo de Pdvsa, la tesorería nacional, la Comisión Nacional de Administración de Divisas" con prácticas como "beneficiar a sus familiares con contratos directos" o concediendo adjudicaciones "obviando" los mecanismos de control, para después "legitimar" esos fondos "en muchas ciudades del mundo".

REPATRIAR LOS CAPITALES

"Solicitamos al gobierno ayuda y cooperación para castigar a estos corruptos. Mientras en Venezuela el pueblo se muere de hambre, come de la basura, no tienen hospitales de calidad, no tienen escuelas, nuestros niños están desnutridos, hoy todos ellos y su entorno viven en el mundo con grandes riquezas y esto no puede quedar impune ante la historia", señalan.

Sobre este asunto, el portavoz de los diputados, Luis Parra, ha incidido en declaraciones a los medios en la importancia de conseguir la repatriación de estos activos a Venezuela, pues se trata según ha dicho de "denuncias milmillonarias" fruto de prácticas que están detrás de la situación de profunda crisis social que vive el país.

Cabe recordar que además de la causa en el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, consta otra también con Fiscalía Anticorrupción mediante en el Juzgado de Instrucción 41, donde se sigue la pista precisamente a los capitales de venezolanos afincados en España como Nervis Villalobos, ex ministro de energía.

Mientras, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional continúa las pesquisas en torno a la empresa de ingeniería Duro Felguera por presuntos pagos de comisiones y sobornos a políticos venezolanos.