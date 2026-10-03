Sindicato de Inquilinas dice que la huelga general será "pronto" y avisa: "Ahora empieza la legislatura de la vivienda"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha dicho este sábado que prevé que la huelga general por la vivienda será "pronto" y ha avisado que "gobierne quien gobierne" no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país porque "ahora sí empieza la legislatura de la vivienda".

En declaraciones a los medios, la portavoz ha confirmado la idea de ir a una huelga general después de que el Congreso tumbase los decretos de vivienda y ha confirmado que está manteniendo conversaciones con los sindicatos mayoritarios laborales para esa iniciativa, con la que según Racu están "muy de acuerdo".

Sobre las posibles fechas, la portavoz ha dicho que aunque se empieza a construir "hoy mismo", todavía no ha detallado ninguna concreta porque todavía se está llegando a un acuerdo con el resto de organizaciones para organizarla de tal manera que sea "histórica" y con una participación "como no se ha visto en años".

"La huelga general todavía no tiene fecha (...) tiene que ser un consenso entre todos los sindicatos laborales y estamos trabajando en ello, pero decir que seguramente sea pronto", ha remarcado en declaraciones a los medios de comunicación.

En esta línea, Racu ha destacado a la huelga general como una "herramienta histórica" para transformar la realidad, recordando que "es gracias a ella que existen jornadas laborales de ocho horas o el sufragio universal.

UN CONGRESO "SECUESTRADO POR EL RENTISMO"

En sus declaraciones, Racu ha denunciado que el Congreso está "secuestrado por el rentismo" y totalmente desconectado de la mayoría social, pues según la portavoz hay un consenso en la ciudadanía sobre el hecho de que el rentismo "es una lacra" con la que hay que "acabar".

La portavoz ha destacado que las manifestaciones han demostrado que "el poder vuelve a las calles" y ha advertido que "esto es un aviso a navegantes". "Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema de este país", ha remachado.

A renglón seguido, la portavoz ha asegurado que gracias a la huelga general se va a poder "expulsar al rentismo, a la especulación, a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país".

Racu ha identificado a los "verdaderos invasores" como "los inversores, no son los migrantes, ni las personas trans. Los jóvenes o los pensionistas son los que viven a nuestra costa, son los que usan nuestra vida para hacer negocio".

CONTINUIDAD DE LAS ACAMPADAS

La portavoz ha defendido la continuidad de las acampadas, señalando que la que acontece en la madrileña plaza de Sol ya va "mucho más allá" del desahucio de Maricarmen y del propio Sindicato de Inquilinas, ya que se ha extendido a "muchas otras plazas" del país y ha asegurado que "eso va a continuar". Así, Racu se ha limitado a decir que la acampada, mediante su asamblea general, decidirá "día a día" si se mantiene o no.

Finalmente, Racu ha avisado al Ayuntamiento de Madrid que si piensa que con "violencia policial" va a acabar con la acampada es que no entiende "lo que está pasando".