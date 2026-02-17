El sindicato Jupol exige el cese inmediato del DAO de la Policía tras la querella por agresión sexual a una subordinada

Archivo - El DAO de la Policía, José Ángel González, durante la rueda de prensa convocada tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del COVID-19 - Moncloa - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol ha exigido este martes el cese inmediato del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, después de la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada.

En un comunicado, Jupol se ha dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle que "asuma su responsabilidad por el nombramiento y mantenimiento en el cargo del DAO y adopte decisiones inmediatas para preservar la credibilidad de la Policía Nacional".

José Ángel González Jiménez ingresó en la Policía Nacional en 1984 y es el máximo mando de la Policía Nacional desde 2018, desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior y Francisco Pardo Piqueras director general de la Policía Nacional.

En noviembre de 2024, este Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo, recurriendo a una modificación legal que fue cuestionada por los partidos de la oposición y algunos sectores policiales.

"Nos encontramos ante una situación de enorme trascendencia institucional, no solo por la naturaleza de los hechos denunciados, sino por la posición jerárquica que ocupa el investigado dentro de la estructura de la Policía Nacional", ha asegurado Jupol.

El sindicato recuerda que el DAO es el máximo responsable operativo del Cuerpo y, por ello, debe ser "uno de los principales referentes de mando, disciplina y ejemplaridad dentro de la institución".

Jupol ha recordado que su petición de cese es compatible con la presunción de inocencia de José Ángel González. "No corresponde a esta organización sindical prejuzgar ni dictar sentencia alguna; la justicia debe actuar con independencia, rigor y todas las garantías procesales", ha sostenido.