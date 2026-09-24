Los sindicatos celebran que la Policía desista de las medallas a mandos jubilados tras los "varapalos judiciales"

Archivo - Detalle de las medallas entregadas durante los actos centrales del Día de la Policía en la Plaza Mayor de Valladolid - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de la Policía Nacional han celebrado que los mandos jubilados dejen de recibir la medalla de plata pensionada de forma vitalicia tras los "varapalos judiciales" anulando estos reconocimientos anuales de la Orden al Mérito Policial.

Además, han cuestionado que se concedan cruces blancas a personas ajenas al cuerpo cuando, en su opinión, esto implica que se deje sin reconocimiento a agentes que sí merecen este tipo de gratificación.

"Por primera vez el Ministerio del Interior no ejerce su arbitrariedad en la concesión de Medallas de Plata", ha indicado el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en un comunicado, recordando los "sucesivos varapalos judiciales" en años precedentes anulando la concesión que conlleva una pensión vitalicia del 15% del sueldo.

El SUP ha denunciado que se impongan "cupos" en la concesión de estas condecoraciones, lo que conlleva que "queden fuera actuaciones policiales de indudable mérito".

Para Jupol, el cambio producido en la convocatoria de 2026 supone que el modelo de reconocimientos empieza a poner el foco en quienes han desarrollado actuaciones relevantes en el servicio y han asumido "riesgos reales", frente a la práctica de premiar a altos mandos jubilados que era recurrida cada año en los tribunales.

En este sentido, ha destacado que la Orden al Mérito Policial haya incluido en el listado de la cruz con distintivo rojo --tras inicialmente recibir la blanca-- a los tres policías de Vallecas absueltos tras intervenir en un domicilio de este barrio madrileño por una llamada de auxilio relativa a un hombre que amenazaba con un cuchillo a su familia.

La Confederación Española de Policía (CEP) también ha valorado la Orden al Mérito Policial de 2026 señalando que el Ministerio del Interior "bate su récord" de condecoraciones a personas ajenas al cuerpo, "dejando a casi 5.300 agentes sin reconocimiento profesional en ocho años".

Dicha Orden al Mérito Policial incluye un anexo final con el personal ajeno a la Policía Nacional distinguido de forma simbólica con la cruz blanca y en el que, en esta edición de 2026, figura la directora de Comunicación del Ministerio del Interior, entre otros.

Como ocurre todos los años, los sindicatos policiales han vuelto a reclamar que se reforme la ley franquista de 1964 que regula estas medallas para que se repartan con criterios de transparencia e idoneidad.