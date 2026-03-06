Sindicatos destacan la trayectoria del DAO y esperan que fortalezca a la Policía tras la querella contra su antecesor

Archivo - El director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Luis Santafé (cuarto por la izquierda), en su etapa como jefe superior en Baleares - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Policía Nacional han acogido el nombramiento del comisario principal José Luis Santafé Arnedo como director adjunto operativo (DAO) con satisfacción atendiendo a su trayectoria y deseándole que abra una nueva etapa de "diálogo y regeneración" que "fortalezca" a la institución, cerrando la crisis por la querella por presunta agresión sexual contra su antecesor, José Ángel González.

De Santafé Arnedo, que tiene 60 años y hasta ahora era jefe superior de la Policía en las Islas Baleares, destacan su buen talante y un currículum forjado principalmente en seguridad ciudadana. También el hecho de que coincidiera en Baleares con la actual secretaria de Estado de Seguridad y 'número dos' del Ministerio del Interior, Aina Calvo, en su etapa de delegada del Gobierno.

El SPP, el sindicato representativo entre la escala de mandos de la Policía Nacional, ha señalado que el nuevo DAO cuenta "con una prolífica carrera mayormente en Seguridad Ciudadana".

"La Policía necesitaba un DAO cuanto antes para cerrar las heridas abiertas", ha sostenido en declaraciones a Europa Press el presidente del SPP, Daniel López, en referencia al "escándalo" por la querella por agresión sexual contra el que era desde 2018 máximo uniformado del Cuerpo, José Ángel González, 'Jota'.

El principal sindicato entre los mandos de la Policía ha puesto en valor el trabajo que realizó Santafé Arnedo en Ibiza, donde asegura que lideró una excelente labor para garantizar la seguridad ciudadana y hacer frente a problemas como el tráfico de drogas.

REFORZAR LA INTEGRIDAD DE LA POLICÍA

El SUP ha deseado que el nuevo DAO "fortalezca" a la institución policial y que, de la mano de los sindicatos, "trabaje de manera constructiva para seguir avanzando en la mejora de las condiciones profesionales".

"Siempre hemos defendido que los puestos de máxima responsabilidad dentro de la Policía deben estar ocupados por profesionales con trayectoria dentro de la institución, con conocimiento directo de la realidad operativa y de las necesidades de los compañeros en la calle", ha añadido el SUP.

En este sentido, el SUP ha expresado que confía en que con Santafé Arnedo como máximo uniformado al frente de la Dirección Adjunta Operativa se va a "reforzar la integridad, profesionalidad y la imagen de la Policía".

CAMBIO DE RUMBO

Jupol ha deseado que con Santafé se abra una etapa de diálogo y regeneración en la Policía Nacional dando paso a un "cambio de rumbo" que deje atrás el "oscurantismo y la falta de comunicación".

"Este nombramiento llega en un momento especialmente delicado para la institución, marcado por diversos escándalos que han afectado a la cúpula policial en los últimos tiempos, incluido el que ha salpicado al anterior Director Adjunto Operativo", ha añadido.

Jupol ha pedido una "regeneración completa en la gestión interna" de la Policía, al tiempo que ha trasladado al nuevo DAO su voluntad de abrir un periodo de "colaboración institucional".

Otro de los sindicatos que ha tendido la mano al nuevo DAO ha sido UFP. "Toca remangarse y ponerse a trabajar para y por los y las policías nacionales", ha defendido, ofreciéndole su colaboración pero sin desistir de su "labor de vigilancia y presión sindical para que se aborden de manera decidida los grandes agravios que continúan afectando a los policías".

Desde CEP se han limitado a recordar que Santafé fue jefe de grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Madrid. "No vamos a hacer valoración, más allá de que no deja de ser alguien que, como jefe superior, tuvo que ser nombrado por designación del exDAO, como todos; fue en su día jefe de UIP de Madrid y por eso le tenía aprecio 'Jota", han señalado en referencia al sobrenombre con el que se conoce a José Ángel González.