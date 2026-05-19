Sindicatos policiales defienden a la UDEF frente al intento de "desacreditar" a los agentes del 'caso Plus Ultra'

Un agente de la Policía Nacional en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la calle de Ferraz - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de la Policía Nacional han defendido este martes la profesionalidad de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional frente a los intentos de "desacreditar" a los agentes que investigan judicialmente el 'caso Plus Ultra' que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"La legitimidad de una investigación policial no puede depender de quién sea el investigado", ha recordado el SUP después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

El SUP ha defendido a sus compañeros que han cumplido con las órdenes del juez de realizar registros en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz y en otras tres mercantiles, una de ellas la de las hijas del exdirigente socialista.

"Asistimos una vez más a una preocupante dinámica en la que determinados procedimientos judiciales derivan en cuestionamientos dirigidos contra los propios investigadores", ha lamentado el SUP, calificando de inaceptable que los policías que cumplen con su obligación profesional "se conviertan en objeto de campañas de descrédito o sospecha por el simple hecho de investigar asuntos de relevancia pública".

Jupol también ha defendido la independencia de la Policía Judicial, en este caso la UDEF. "Llevan meses desempeñando su trabajo con absoluta discreción, rigor y profesionalidad, soportando además una presión mediática impropia e inmerecida", ha indicado este sindicato.

En este sentido, Jupol ha censurado las "campañas de descrédito que pretender sembrar dudas" en la profesionalidad de la UDEF, recordando que la investigación del 'caso Plus Ultra' se desarrolla "bajo los principios de legalidad y sometida al control judicial de la Audiencia Nacional".

"La UDEF debe seguir siendo un referente en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción, y merece el respeto institucional y social que corresponde a quienes dedican su vida al servicio público", ha insistido Jupol.

UFP es otro de los sindicatos que ha respaldado el "gran trabajo" realizado por los agentes de la UDEF. "Es el resultado de mucho esfuerzo y una enorme implicación por parte de los compañeros y compañeras a quienes tanto se señaló injustamente, acusándoles de filtrar información y de estar al servicio del poder", ha comentado sobre el 'caso Plus Ultra'.