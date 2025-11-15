Sira Rego destaca el "apoyo a Palestina" de un San Mamés "abarrotado" durante el partido Euskadi-Palestina

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado el "apoyo a Palestina" de un San Mamés "abarrotado" por el partido Euskadi-Palestina celebrado este sábado.

"Ha sido un partido histórico, en el que reivindicamos el derecho del pueblo palestino a ser y existir", ha asegurado la titular de Juventud e Infancia a través de su cuenta en la red social Bluesky después de asistir al partido, en el que también ha estado el ministro palestino de Juventud y Deportes, Jibril Rajoub.

En el marco del encuentro, decenas de miles de personas según estimaciones de la Policía Municipal de Bilbao, han secundado este sábado manifestaciones convocadas por Palestina Gu ere bai!, Gure Esku y Gernika-Palestina Herri Ekimena para solidarizarse con Palestina y exigir "el fin del genocidio". Las marchas, desarrolladas antes de iniciarse el partido, ha servido también para reivindicar la oficialidad de la selección vasca de fútbol.

Cuatro contenedores han ardido en la Gran Vía bilbaína, al paso de la segunda marcha, convocada por Palestinarekin Elkartasuna y las gradas de animación de Euskal Herria. Además, alguno de los manifestantes a lanzado botellas a los ertzainas y han arrojado bengalas y petardos durante el recorrido.