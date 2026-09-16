Socialdemócratas piden valentía a Von der Leyen para proteger las fronteras sin abandonar valores en Ceuta

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el discurso de la Unión. - Fred Marvaux/EU Parliament/dpa

La ultraderecha pide reforzar la frontera y expulsar a migrantes mientras los liberales critican la falta de solidaridad con España

ESTRASBURGO (FRANCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) europeos, Iratxe García, ha reclamado este miércoles valentía a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para proteger las fronteras sin abandonar sus valores en Ceuta, asegurando que el continente debe mostrar solidaridad con el país afectado sin depender de quien gobierne.

En su respuesta al discurso de la conservadora alemana en el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo, Iratxe García ha demandado "valentía para defender nuestras fronteras sin abandonar nuestros valores".

"La migración nunca puede convertirse en un arma política. Ceuta es España y es Europa. Y la solidaridad europea no puede depender de quién gobierna ni de dónde surge una crisis", ha señalado la también líder del PSOE en la Eurocámara, cuando la institución tiene previsto aprobar una resolución sobre el cruce ilegal a Ceuta de los días 30 y 31 de julio, con siete borradores distintos sobre la mesa e importantes diferencias entre los grupos sobre el tono del texto.

Por su lado, el portavoz de Patriotas por Europa, Jordan Bardella, ha insistido en que la crisis de Ceuta representa un desafío a la "soberanía" de Europa. Aunque ha defendido que la ciudad "es española y debe seguir siéndolo", ha recalcado que la frontera es europea y debe reforzarse.

"Cuando una frontera puede verse desbordada en cuestión de horas, ya no se trata solamente de una crisis migratoria o de una invasión, sino de una crisis de soberanía. Una Europa que ya no tiene ni límites, ni muros, ni fronteras está condenada a desaparecer", ha advertido.

"Los pueblos de Europa solo esperan una cosa: que protejan nuestras fronteras, que rechacen a los inmigrantes ilegales", ha recalcado, incidiendo en que las personas que entran ilegalmente en territorio europeo "deben regresar a su país de origen".

LIBERALES CRITICAN LA FALTA DE SOLIDARIDAD CON ESPAÑA

Por su parte, la líder de los liberales, Valerie Hayer, ha pedido a Von der Leyen encarnar un "radicalismo proeuropeo" tras un verano en el que Europa ha vivido una combinación de desafíos, incluyendo el "fracaso en la solidaridad migratoria en Ceuta", punto en el que ha criticado la "hipocresía" de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en referencia al cierre del espacio Schengen para los viajeros procedentes de España.

Hayer también ha incidido en el rechazo en Islandia a reabrir las negociaciones de adhesión con la UE, el triunfo de la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones en Sajonia-Anhalt o la ola de incendios que han golpeado el continente.

"Estos desafíos son enormes. Pero lo que quiero decirles hoy es que, lejos de debilitarnos, deben fortalecernos porque tenemos todas las herramientas para responder a ellos", ha incidido.

Mientras, el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, que ha evitado referencias a la crisis en Ceuta, ha insistido en que la clase política europea debe escuchar a la ciudadanía y no "sermonearla", afirmando que la lucha contra el clima debe ir "de la mano" de las preocupaciones de los europeos.

"Ganamos escuchando a la gente y respondiendo con soluciones audaces y una visión europea", ha afirmado diciendo que los 'populares' buscan dar "esperanza" y que Europa la ofrezca.