Los socialistas europeos tratan sin éxito de llevar a la Eurocámara las amenazas de Trump contra Sánchez

El grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo ha tratado sin éxito de llevar a la Eurocámara un debate sobre las amenazas con un embargo comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la negativa de España a dejar a Washington que use las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para sus ataques a Irán.

Según han indicado fuentes parlamentarias a Europa Press, socialistas y el grupo de los Verdes han defendido en la Conferencia de Presidentes (CoP) --el equivalente a la mesa del Congreso en la Eurocámara-- el debate sobre las amenazas de Trump a España, pero no han logrado apoyo de una mayoría.

En un mensaje en redes sociales, los S&D han señalado al Partido Popular Europeo (PPE), a Patriots (donde se integra Vox), además de a los grupos de extrema derecha Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ENS) por no apoyar el debate, acusándoles de unirse a Donald Trump y de traicionar los "valores" y los "intereses" de Europa.

"Queríamos que el Parlamento Europeo celebrara un debate plenario sobre las últimas amenazas de Estados Unidos contra España y su posible impacto en las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos. Pero los conservadores se aliaron con sus aliados de extrema derecha del 'Make America Great Again' (MAGA)", han sostenido en su mensaje.

SOCIALISTAS, LIBERALES Y VERDES APOYAN A ESPAÑA

Al mismo tiempo, varios grupos del Parlamento Europeo han salido en defensa de España tras las amenazas del inquilino de la Casa Blanca, como el caso de los socialistas europeos, que han arropado a Pedro Sánchez alegando que "está demostrando el liderazgo valiente y con principios que Europa necesita en este momento".

En un comunicado, los S&D han coincidido con el jefe del Ejecutivo español que "todos los actores, incluidos Irán, Estados Unidos e Israel, deben respetar el Derecho Internacional", y en que las decisiones sobre el uso de la fuerza deben basarse "en el marco de Naciones Unidas".

Por su parte, el grupo de los Verdes ha reivindicado que "la vacía amenaza" del presidente de Estados Unidos de cortar los lazos comerciales con España "no intimidará a Europa"

"Estamos con España, como estamos con los iraníes y con el Derecho Internacional", ha proseguido el grupo en un mensaje publicado en redes sociales, donde también han compartido una imagen de Donald Trump con el mensaje "Europa no será intimidada".

También los liberales de Renew han expresado su apoyo a nuestro país, reprochando a Estados Unidos que "los aliados no utilizan amenazas comerciales" y que "la UE es una unión única" porque "un ataque a un Estado miembro es un ataque a todos". "Nuestra fuerza está en nuestra unidad", han añadido en otro mensaje en redes sociales.