Sociedad Civil Española acusa a Sánchez ante la Comisión Europea de "presionar y condicionar" las decisiones judiciales

La asociación Sociedad Civil Española ha reprochado ante la Comisión Europea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "presiona y condiciona" las decisiones judiciales de los tribunales nacionales y que lo está intentando hacer con los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía.

Así lo han manifestado el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y secretario de Pie en Pared, el exvicepresidente del Parlamento Europeo y uno de los fundadores de Vox, Alejo Vidal Quadras y el coordinador de 'De español a español por la Constitución', Amalio de Marichalar, en una rueda de prensa, en la que han hecho pública la carta que han remitido a Bruselas en contra de la Ley de Amnistía y exponiendo sus quejas por lo que consideran injerencias del Gobierno en la justicia.

Por su parte, Vidal Quadras ha agregado que, con la carta, buscan "contrarrestar" las presiones que "ha ejercido Sánchez desde el Gobierno". Entre estas, los ponentes han puesto el foco en que el jefe del Ejecutivo trató de condicionar y forzar "el fallo del TJUE" durante el balance del año político que realizó el pasado diciembre al aseverar que la ley de amnistía "es legítima y está dando resultados".

Sobre ello, Marcos De Quinto ha matizado que lo hacen también para denunciar que "Sánchez se ha acostumbrado en España a mediatizarla (a la justicia) y a sesgarla a través de sus declaraciones y a ejercer esa presión dando el resultado de la sentencia por adelantado".

RUEGAN QUE EL TJUE "RECONSIDERE" SU DICTAMEN

Dicho esto, en la carta enviada el pasado miércoles al Comisario Europeo de Democracia, Estado de Derecho y Protección al Consumidor, Michael McGrath, le ruegan que haga "lo posible para que se reconsidere" el dictamen del Abogado General del TJUE del pasado noviembre.

En este dictamen, el magistrado descarta que la Ley de Amnistía responda a una "autoamnistía" o que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE.

En la misiva enviada, además de manifestar que los argumentos del Abogado General de la UE son políticos y no jurídicos, han pedido que McGrath ponga en conocimiento a todo el tribunal, incluido al presidente del mismo, "la pesadilla que se vive en España".

"PUEDE SER EL ÚLTIMO CLAVO DE SÁNCHEZ"

En otro orden de cosas, el exvicepresidente del Parlamento Europeo ha aseverado que una negativa del tribunal de Luxemburgo a la Aminstía por vulnerar el Estado de Derecho Europeo podría "ser el último clavo de Sánchez".

Sin embargo, al ser preguntado por un posible apoyo a la ley por parte del TJUE, Vidal Quadras ha deslizado que llegarían a "la conclusión dolorosa de que la justicia europea está mediatizada", mientras que De Marichalar ha añadido eso conllevaría "el fin absoluto de Europa".