Societat Civil Catalana rendirá homenaje a Javier Lambán y Manuel de la Calva por su aportación a la convivencia

Juan Luis Cebrián, José Varela Ortega y José Antonio Zarzalejos también recibirán el premio 8 de Octubre

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación cívica Societat Civil Catalana (SCC) va a entregar sus premios 8 de Octubre al expresidente de Aragón Javier Lambán y al cantante Manuel de la Calva, ambos fallecidos en el pasado mes de agosto, por su aportación a la convivencia y su compromiso con el Estado de derecho y la Constitución.

La SCC también premiará al fundador del diario El País, Juan Luis Cebrián, al historiador José Varela Ortega y al exdirector del diario ABC José Antonio Zarzalejos.

El galardón premia a aquellos que "se han significado en defensa de los valores democráticos, especialmente en los momentos en que la polarización política pone en riesgo la convivencia social", ha explicado en una nota de prensa.

Los organizadores han explicado que De la Calva, junto con Ramón Arcusa, con su canción 'Resistiré' se ha convertido en himno de la "libertad, la igualdad y la convivencia". Lambán será reconocido por su "coherencia intelectual, vocación de servicio" y defensa de los "valores democráticos".

Los premios conmemoran la manifestación convocada por SCC el 8 de octubre de 2017, una semana después del "referéndum ilegal" del 1-0, en la que se reunieron "un millón de personas" para "dejar claro que existe una Cataluña plural, integradora, bilingüe, orgullosa de ser española".