Socios del Gobierno reprochan a Marlaska el "vodevil, el fracaso y la negligencia" del Gobierno en Ceuta

Archivo - La diputada de Junts, Marta Madrenas, toma posesión durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios socios parlamentarios del Gobierno han cargado este viernes contra la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del Gobierno en general, en la crisis de Ceuta, tachando de "vodevil" las versiones contradictorias de ministros sobre los avisos de Inteligencia y achacándole una "negligente" actuación en la ciudad autónoma y "uno de fracasos más graves" de esta legislatura, entre otras críticas.

Durante la sesión extraordinaria en la Comisión de Interior del Congreso, el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro ha reclamado a Marlaska que aclare la "trazabilidad" de la información que existía sobre la entrada de miles de personas por la frontera de Ceuta por considerar que se trata de una cuestión de "interés general". Además, ha calificado de "polvorín" la situación actual en la ciudad, después de los episodios violentos registrados anoche.

SALVAR A MARRUECOS ES UNA TOMADURA DE PELO

Álvaro también ha cuestionado las referencias del Gobierno a la colaboración con Marruecos. "Estaremos de acuerdo en que es un poco un chiste, porque si hubiera una gran colaboración fronteriza con Marruecos esto no pasaría", ha señalado, antes de pedir al Ejecutivo que no siga hablando de cooperación con el país vecino, algo que ha calificado de "tomadura de pelo", "ridículo", "grotesco" y "absurdo".

Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas ha afirmado que en Ceuta el control de la frontera "saltó por los aires", que los dispositivos quedaron "absolutamente superados" y que la crisis continúa casi un mes después. Por ello, ha tildado lo sucedido de "desastre" y de "uno de los fracasos más graves" de la legislatura, y ha atribuido al titular de Interior una responsabilidad "indiscutible".

La portavoz independentista ha reprochado al ministro que Interior conociera desde mediados de julio el aumento de las entradas a nado y que, ocho días antes de la crisis, hubiera trasladado a Migraciones que la situación del CETI podía llegar a ser crítica.

También ha criticado que el Gobierno no instalara en Ceuta barreras marítimas nada más conocerse el 8 de julio sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó que no se podían aplicar las llamadas "devoluciones en caliente" a los migrantes interceptados en alta mar. Las boyas no se colocaron hasta pasadas 24 horas de la avalancha, pero ya habían entrado más de 70.000 personas.

PERDIERON EL TIEMPO VILMENTE

Madrenas ha cargado asimismo contra las primeras afirmaciones de Marlaska sobre la crisis se había revertido en 24 horas. "Su actuación se ha convertido en una fábrica de argumentos para la extrema derecha. "Reconozca que perdió el tiempo vilmente y que el 1 de agosto mintió a la ciudadanía sobre la realidad que tenía delante", ha apuntado.

A continuación, el portavoz del PNV en la Comisión de Interior, Mikel Legarda, ha afirmado que hubo una "actitud negligente" del Ministerio en esta crisis, al no disponer antes de elementos de contención en la frontera, que el Gobierno ha estado "francamente inactivo un mes en Ceuta" y que las medidas que se están adoptando ahora podrían haberse tomado a principios de agosto.

Sobre Marruecos, Legarda ha defendido que con un vecino hay que mantener "unas relaciones razonables", pero también "ponerse un poquito enfrente y decir que las cosas tienen un límite". A su juicio, afirmar que "todo es estupendo" en la relación con el país vecino "no es creíble", y ha concluido advirtiendo de que "Ceuta está abandonada" y de que la situación constituye un problema "mayúsculo".

LENTITUD DE REACCIÓN

Además, el diputado de Bildu Jon Iñarritu considera que la reacción política del Gobierno ante la crisis "parece lenta" y ha afirmado que "algo falló" en la valoración de la información disponible antes de las entradas masivas.

También ha criticado que los distintos ministerios hayan sido "incapaces de ponerse de acuerdo" sobre los avisos previos y ha asegurado que le da la sensación de que el Ejecutivo ha "dejado pudrir la situación" para favorecer los retornos voluntarios, generando una situación de "tensionamiento, insalubridad, indignidad e inseguridad" en Ceuta.

Desde Sumar, su portavoz en esta comisión, Enrique Santiago, ha señalado que "se ha tardado demasiado en reaccionar", que ha habido "falta de información clara" sobre lo que iba a ocurrir y que se tardó en dimensionar la gravedad y en organizar con la rapidez necesaria los recursos para afrontar la emergencia humanitaria. "Si el retraso pretendía facilitar el retorno voluntario de quienes podían hacerlo, eso ha sido un gran error", ha apuntado.

Santiago ha señalado además que la actitud de Marruecos demuestra, a su juicio, el "fracaso de las políticas de externalización" de fronteras de la Unión Europea y ha rechazado que ninguna autoridad española pueda seguir afirmando que el país vecino está colaborando. Como medida prioritaria para afrontar la situación, ha reclamado el traslado urgente a la Península de quienes continúan en Ceuta y no puedan ser expulsados o devueltos.