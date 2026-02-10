Socios del PSOE le afean que defienda la legalidad internacional pero la ignore con el Sáhara o los kurdos

Archivo - Vista general hemiciclo del Congreso, a 19 de diciembre de 2024. - CONGRESO - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aliados parlamentarios del Gobierno han abroncado este martes al PSOE por pedir el apoyo del Congreso a la legalidad internacional a la vez que se la salta al apoyar el plan de Marruecos que anula el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental o las actuaciones de países como Turquía contra los kurdos.

Lo han hecho en el Pleno de la Cámara durante el debate de una proposición no de ley defendida por el socialista Vicente Montávez, que ha apostado por el multilateralismo y el respeto al Derecho Internacional frente a actuaciones como las del Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Montávez se ha dirigido fundamentalmente al PP recalcando que no puede "presentarse como un partido Estado y tratar el orden internacional como un asunto decorativo o cursi" porque "cada vez que el Derecho de repliega entra la fuerza y pierden los débiles". "Cuando uno no se posiciona en política exterior no queda neutral, queda disponible y acaba siendo útil al más fuerte y al más agresivo", ha apostillado.

Pero, aunque el grueso de sus socios ha avanzado su apoyo a una iniciativa que Néstor Rego, del BNG, ha tachado de "timorata", formaciones como ERC, Bildu, PNV y los propios nacionalistas gallegos han aprovechado el debate para exigir al PSOE que sea "coherente" con lo que propugna.

GIRO UNILATERAL SOBRE EL SÁHARA OBVIANDO LA LEGALIDAD

El ejemplo más recurrente de esa incoherencia ha sido el giro sobre el Sáhara que dio el Gobierno de Pedro Sánchez al apoyar, en contra de la posición tradicional española, el plan de autonomía propuesto por Marruecos para la excolonia.

Pero también han salido a colación otros asuntos como la reciente visita de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, a Azerbaiyán, donde participó en una ofrenda floral en el Monumento de la Victoria azerí sobre los armenios de Nagorno Karabaj.

El PP ha intentando que la Cámara condenase ese gesto de Armengol, pero el PSOE y Sumar han unido sus votos en la Mesa del Congreso para frenar la tramitación de la iniciativa en la que los 'populares' planteaban esa censura, lo que ha provocado la crítica de su portavoz de Exteriores, Pablo Hispán.

También Jon Iñarritu, de Bildu, ha mostrado "bochorno" por el viaje de Armengol a un "Estado dictatorial" como Azerbaiyán y por que acabara "haciendo un enaltecimiento de la limpieza étnica de los armenios". "Habrá que tomar alguna medida para pedir perdón a los armenios ante esa afrenta", ha apostillado.

Iñarritu también ha instado a España a "hacer y decir algo" al "pelota mayor", que es como se ha referido al secretario general de la OTAN, Marc Rutte, censurando su pleitesía a Trump, y ha coincidido con Francesc Mark Álvaro (ERC) en denunciar la situación de los kurdos "bombardeados por Turquía".

EXIGIR A LOS DEMÁS LO QUE NO CUMPLE UNO MISMO

"No se puede exigir a los demás lo que uno no quiere cumplir", ha apuntado por su parte la diputada de Junts, Marta Madrenas, echando en cara al Gobierno que no permita la autodeterminación de Cataluña que, a su juicio, sí tiene cabida en el Derecho Internacional.

Y también Sumar, el socio minoritario del Gobierno ha instado al PSOE a no quedarse el esbozo de "principios abstractos" sino a llevar a la práctica "todos los días" lo que propugna en su iniciativa.