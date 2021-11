La sostenibilidad en la edificación, protagonista de The Miss 'Getting to Zero' del 16 al 18 de noviembre

Archivo - The Miss Getting to Zero

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sostenibilidad en la edificación protagonizará la edición de este año de The Miss 'Getting to Zero' by ePower&building que se desarrollará en formato híbrido del 16 al 18 de noviembre, en el marco de la feria internacional de energía y medio ambiente, Genera, y coincidiendo con climatización y refrigeración, C&R.

Este evento, organizado por Ifema Madrid, contará con una intensa agenda de encuentros profesionales, centrada en la sostenibilidad en la edificación, y el apoyo de las principales entidades y asociaciones del sector, según ha informado el organismo en un comunicado.

La introducción de las jornadas correrá a cargo de la Asociación Española de Fabricantes de fachadas ligeras y Ventanas (ASEFAVE), promotora del evento, junto con CEPCO, Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción y la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura (ASA), que se ocupa de la expertización de productos.

La primera jornada tendrá como protagonista la Fundación Tecnalia Research & Innovation, una primera sesión en la que se presentará el proyecto FacadeReLog y sus objetivos de sostenibilidad y circularidad, que irá seguida de un debate sobre "Diseño e ingeniería de productos de fachada y construcción para una economía circular".

Por su parte, la Confederación española de asociaciones de fabricantes de productos de construcción (CEPCO) ofrecerá una visión general de los programas de ayudas sobre rehabilitación residencial y construcción de viviendas.

Esta jornada estará moderada por Luis Rodulfo, vicepresidente ejecutivo CEPCO, y en ella intervendrán Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Joan Groizard, director general de Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE); María Isabel Vergara Sánchez, directora general de Vivienda de la Junta de Extremadura, y Mónica de la Cruz, directora de ASETUB-ANAIP.

Ese mismo día, por la tarde, Tecnalia Research & Innovation organizará una segunda sesión, centrada en el tema 'Modelos de negocio y cadena de valor para una industria de fachadas Circular', un encuentro en el que se discutirán nuevas formas de valor agregado e incentivos económicos que pueden motivar a empresas en el sector de la construcción y las envolventes arquitectónicas a explorar el tema de la economía circular.

También se presentará el tema de la logística inversa en mayor detalle, es decir, el proceso mediante el cual las materias primas pueden recuperarse y convertirse en nuevos productos, manteniendo el mayor valor posible y reutilizándolo en nuevos modelos de negocio circulares.

Por su parte, BMI organizará el día 16 una mesa redonda sobre 'La rehabilitación, protagonista de la transformación del sector', centrada en cómo la gran actividad de rehabilitación que los Fondos Europeos Next Generation van a propiciar puede ser la palanca necesaria para transformar el sector en aspectos como la digitalización, profesionalización, industrialización, atracción del talento joven e igualdad de género.

El segundo día, 17 de noviembre, Deceuninck presentará las soluciones diponibles enfocadas a potenciar la economía circular, el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y su política de reciclado y concepto 'passive House'.

Por su parte, la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura dará a conocer los materiales innovadores, para la mejora de la circularidad y del aprovechamiento de la energía en la construcción arquitectónica. Entre ellos, Soprema presentará SOPRASOLAR FIX EVO, el soporte natural para paneles fotovoltaicos en cubiertas autoprotegidas, Nnergix Energy Management mostrará su Sentinel Solar, la primera plataforma para gestionar carteras de autoconsumo solar, y el Centro Tecnológico Energy Lab dará a conocer GoSafe with ESI, una solución innovadora que se integra en los proyectos de rehabilitación de edificios.

La sesión de Tecnalia Fundación Research & Innovation se enfocará a casos prácticos, para demostrar los incentivos corporativos y sociales que pueden inspirar a empresas y otros actores en la transición a una economía circular. La toma de decisiones y la evaluación de impacto ambiental en la selección y recuperación de materiales serán temas centrales en el evento.

En el cierre el día 18 de noviembre se abordará la certificación de edificios sostenibles con materiales cerámicos -Sellos Verde-, a cargo de Hispalyt; el "Talento y Sostenibilidad: relación clave para el futuro del sector", por parte del Consorcio Passiv Haus; o la importancia de las ventanas de alta eficiencia en la Construcción Industrializada -Profine Iberia/Kömmerling-.

Además, se tratará la Formación y capacitacion profesional en Técnicas de Edificación Pasiva (Avante Fundación); la importancia de los Fondos Next Generation de la UE en la Reforma y la Rehabilitación, impartida desde la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), y la solución de virtualización que ofrece espacios de trabajo remotos para la creación y gestión de contenido digital, de Simple Cloud.

Todo ello podrá seguirse en directo dentro de la plataforma digital Genera LiveConnect en el apartado The Miss Forum, una herramienta digital que permitirá al sector estar interconectado los 365 días del año, permitiendo, además, a las empresas participantes en la convocatoria incrementar aún más su visibilidad.