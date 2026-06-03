South Summit convierte desde hoy a Madrid en el epicentro mundial de la IA y la defensa tecnológica

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante el 'South Summit’ 2025 bajo el lema ‘En movimiento’, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 15ª edición de South Summit en Madrid, que se celebrará desde hoy hasta el viernes en La Nave, reunirá a más de 2.000 inversores y más de 600 'speakers' internacionales, consolidándose como el gran foro europeo sobre inteligencia artificial (IA), emprendimiento e innovación.

El evento, coorganizado por IE University, se presenta bajo el lema 'AI Convergence' y será inaugurado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; la presidenta y fundadora de South Summit, María Benjumea, y el decano de IE Business School, Lee Newman.

Entre los nombres confirmados para esta edición destacan el fundador de GoogleX y referente mundial en inteligencia artificial, robótica y vehículos autónomos, Sebastian Thrun; la emprendedora e inversora en más de 100 compañías de Silicon Valley, Kim Perell; la cofundadora de Female Invest, Anna Hartvigsen; y el ex primer ministro italiano y actual decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs en IE University, Enrico Letta, entre otros.

El programa abordará la IA desde una perspectiva integral: desde los chips y la infraestructura que la hacen posible hasta su impacto en ciberseguridad, defensa, regulación y autonomía estratégica europea.

También pondrá el foco en cómo la innovación puede mejorar la vida de las personas con discapacidad, favorecer su autonomía y abrir nuevas oportunidades de conexión social.

SOUTH SUMMIT INAUGURA UN NUEVO VERTICAL DEFENSE & AI

South Summit Madrid 2026 incorporará por primera vez el vertical Defense & AI, un espacio de contenidos dedicado al creciente papel que la inteligencia artificial, las tecnologías 'dual-use' y el 'deep tech' desempeñan en la estrategia tecnológica, industrial y de seguridad europea.

La iniciativa responde al protagonismo del sector de la defensa como ámbito clave para la inversión, la innovación y el desarrollo de capacidades estratégicas, en un contexto en el que Europa avanza hacia una mayor autonomía tecnológica y refuerza sus capacidades propias.

El vertical arrancará este miércoles con 'Spain's Bet on Defense Innovation', una sesión con participación de la OTAN a través de DIANA, su aceleradora de innovación.

La agenda contará además con perfiles como la presidenta de Airbus, Amparo Moraleda; el presidente de Hispasat, Pedro Duque; el fondo internacional de inversión tecnológica Lightspeed; o Arquetipo, el primer venture builder español dedicado a la defensa e IA.

IA FORUM, EN COLABORACIÓN CON IE UNIVERSITY

Una de las grandes novedades de esta edición es la creación del IA Forum, un espacio diseñado en colaboración con IE University, en el que los asistentes puedan experimentar la IA en primera persona y comprobar, en vivo, cómo puede acelerar la productividad en el mundo de los negocios.

Durante sesiones intensivas de tres horas, emprendedores y creadores desarrollarán sus propias ideas de negocio con el apoyo de expertos y herramientas avanzadas de IA. El objetivo es que cada persona pueda transformar una idea inicial en un primer prototipo funcional en tiempo récord.

La iniciativa pondrá de manifiesto el potencial de la IA para acelerar la innovación, impulsar la productividad y convertir ideas en proyectos reales.

También participarán 'startups' tecnológicas y empresas más tradicionales (incluidas pymes) que quieren transformar sus compañías y dar el salto e integrar la inteligencia artificial en su día a día.

El evento contará con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, así como de Mutua Madrileña, Google for Startups, BBVA Spark, Wayra-Telefónica Innovation y BStartup de Banco Sabadell.

AGENDA DESTACADA

Este miércoles participarán el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; la presidenta y fundadora de South Summit, María Benjumea; el decano de IE Business School, Lee Newman; la presidenta de Airbus, Amparo Moraleda; y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz.

Mañana jueves acudirá el rey Felipe VI, acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mientras que el viernes intervendrán la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y María Benjumea.

Con todo, South Summit, plataforma global que reúne a los principales actores del ecosistema de innovación y emprendimiento, contará con más de 600 ponentes internacionales, más de 20.000 asistentes, cerca de 4.900 'startups' y más de 2.000 inversores.

ACTIVIDAD ECONÓMICA CERCANA A LOS 42 MILLONES DE EUROS

Según PwC, South Summit Madrid 2026 generará una actividad económica cercana a 42 millones de euros en la ciudad, un 10% más que en 2025. El informe también destaca su efecto multiplicador: por cada euro invertido en su organización, se generan cuatro euros de actividad económica en Madrid, mientras que cada visitante aporta unos 2.042 euros.

El impacto se reflejará asimismo en el empleo, con una contribución estimada de 3.798 puestos equivalentes mensuales, un 13% más, incluyendo efectos directos, indirectos e inducidos, lo que refuerza su papel como motor económico de la capital.