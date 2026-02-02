Sumar se abre a desgajar el decreto 'ómnibus' siempre que pensiones y la suspensión de desahucios se aprueben a la vez

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar se ha mostrado abierto a la posibilidad de desgajar en dos del decreto 'ómnibus' siempre que se aprueben a la vez en el Consejo de Ministros tanto los textos de revalorización de las pensiones como el del escudo social y haya un acuerdo, sobre todo con Junts, para que no decaiga la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables.

La preferencia de todas formas del socio minoritario del Ejecutivo es que se elabore un texto único (pese a que el decreto 'ómnibus' rechazado por PP Vox y Junts la semana pasada en el Congreso), pero tampoco le importa la metodología normativa por la que al final opte el Ejecutivo, dado que su línea roja es que no decaiga la moratoria de suspensión de desahucios.

"Nuestra línea es que tienen que ir todas las medidas. Lo importante no es tanto el cómo, sino el qué. Tienen que ir todas y nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de la suspensión de los desahucios", ha explicado en rueda de prensa el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

Durante su comparecencia, ha señalado que su intención es que la revalorización de pensiones y el escudo social se puedan aprobar lo antes posible en el Consejo de Ministros, incluso a ser posible mañana martes.

También ha dicho que no tienen problema en la opción de elevar las garantías de avales públicos a los pequeños propietarios en caso de impago de alquiler para atraer a Junts, aunque siempre con el límite de que en ningún caso desvirtúe la prohibición de desahucios a familias vulnerables.

"Nosotros la mano tendida para ver de qué manera podemos ajustar la medida siempre y cuando no se ponga en cuestión la protección de las familias, que eso es lo más importante y por lo que no estamos dispuestos a pasar", ha desgranado Urtasun.

De todas formas, el ministro ha ilustrado su incomprensión ante la posición de los postconvergentes al recalcar que esta misma medida, el escudo social y la suspensión de desahucios, se votó ya dos veces en el Congreso.

El dirigente de Sumar ha recriminado a PP, Vox y Junts que al tumbar el decreto ómnibus han puesto en peligro de forma irresponsable la protección social de miles de personas sin dar, a su juicio, razones para ello. "Lo que se está haciendo, cuando ya se ha votado una cosa en el pasado y ahora no se quiere votar, es jugando a la politiquería", ha criticado.