Sumar abre la puerta a Podemos pero aleja su petición de primarias: "Mejor acordar que competir entre nosotros"

La portavoz parlamentaria de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, junto a los ministros Mónica García y Ernest Urtasun - A. PEREZ MECA

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar está abierta a negociar con Podemos para confluir en una misma candidatura pero aleja la opción de celebrar primarias abiertas, como han planteado los 'morados' como condición para la unidad, dado que su espacio defiende que es "mejor acordar que competir" entre formaciones y que un pacto de coalición no puede estar limitado al método de elección de candidato.

Así lo ha planteado la portavoz parlamentaria de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, al ser cuestionada sobre si podrían asumir la propuesta de celebrar primarias abiertas a toda la izquierda alternativa el 14 y 15 de octubre, como propuso ayer la exministra y referente electoral de Podemos, Irene Montero, tras el adelanto electoral.

La diputada ha desgranado que Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid llevan meses trabajando en el nuevo proyecto Frente Amplio con una idea "muy sencilla" que es "mejor acordar que competir entre" ellos.

Por tanto, ha explicado que las primarias no es una línea roja pero ha especificado que el método en el que trabaja Frente Amplio es otro, que es el "diálogo, consenso y acuerdo" entre las organizaciones políticas. Y desde el respeto a los planteamientos de Podemos, ha advertido que no se puede hablar de pactos simplemente eligiendo el método para elegir candidato, dado que los acuerdos electorales implica concretar muchas aspectos vinculados con la candidatura.

"Nosotras no podemos hablar de acuerdos simplemente eligiendo el candidato y el método para elegirlo", ha reafirmado quien ha ofrecido a Podemos que "la mesa está ahí" si quieren sentarse a negociar y que los 'morados' pueden hacer sus propias primarias internas y luego "unirse" al Frente Amplio.

"Nosotros no ponemos en duda que cada organización deba desarrollar los procedimientos correspondientes, luego tendremos que consensuar entre todas quién es la persona candidata del espacio, y a eso está invitada Podemos", ha apostillado.

Respecto a la elección del cabeza de lista, la portavoz parlamentaria ha dicho que llegará antes de la presentación oficial de Frente Amplio el 17 de octubre y ha subrayado que tienen muchos referentes entre los que escoger.

URTASUN INSISTE: "NO FALTA NI SOBRE NADIE"

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, preguntado por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como candidata ha insistido en que en Frente Amplío "no falta ni sobre nadie" porque lo que está en juego es algo "muy grande".

Del mismo modo, en una entrevista en 'Catalunya Radio', el mininistro ha subrayado que "cualquier propuesta es bienvenida" en referencia a partidos como Adelante Andalucía, Compromís o Podemos y ha expuesto que la nueva formación tiene que "intentar" abrir las puertas a "que puedan venir, hacer propuestas y que se sumen" las formaciones.

Urtasun ha concretado que la voluntad de Frente Amplío es "articular la izquierda transformadora" y ha avanzado que habrá "otras ofertas políticas" que serán "diferentes" para los socios del Gobierno como "ERC, BNG o Bildu" porque serán "imprescindibles" para la futura investidura.

"Estoy convencido de que trabajaremos de la mano para llevar adelante una mayoría parlamentaria progresista en España", ha zanjado.