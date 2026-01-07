Sumar acepta el envío de tropas españolas a Ucrania para un "cese al fuego" bajo el mandato de la ONU

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha aceptado el envío de tropas españolas a Ucrania una vez haya un acuerdo de paz, para lograr un "cese al fuego" en el país y bajo el mandato de Naciones Unidas (ONU) o de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Según han trasladado este miércoles fuentes de la coalición a Europa Press, el cese el fuego en Ucrania es "un paso fundamental tras cuatro años de guerra abierta, destrucción y muerte" el cual puede incluir "en función de las condiciones que se den" la participación de tropas españolas.

"En función de las condiciones que se den, eso puede incluir la participación de tropas españolas en una misión para la observación y verificación en Ucrania de un acuerdo de cese al fuego que permita el fin de los combates y siempre bajo un mandato multilateral como la OSCE o NNUU", han precisado.

Así se han expresado respecto a las intenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recibir a "la mayoría" de grupos parlamentarios para buscar respaldo al envío de tropas a Ucrania una vez finalice la guerra ruso-ucraniana.

Así las cosas, desde Sumar consideran que, "ante la gravedad de las últimas actuaciones y violaciones del derecho internacional por parte de la Administración Trump", Europa necesita "poner fin" a "su dependencia política y militar de los EEUU" y "construir urgente y democráticamente su soberanía política y su seguridad".