Sumar achaca "falta de solidaridad" de Clavijo tras criticar que se atienda en Canarias al barco con hantavirus

El diputado de Sumar Enrique Santiago, durante la inauguración de la Jornada Inteligencia artificial y el futuro del trabajo, en el Congreso de los Diputados, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha criticado lo que considera falta de solidaridad del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, por cuestionar la decisión del Gobierno de que atraque en el archipiélago el crucero 'MV Hondius', entre cuyos pasajeros hay casos de hantavirus detectados

"La verdad no nos deja de sorprender la falta de solidaridad y sentido humanitario del señor Clavijo o del señor (Santiago) Abascal", de Vox, ha exclamado en los pasillos del Congreso.

Precisamente este jueves la ministra de Sanidad, Mónica García y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunirán con el presidente canarios tras sus críticas por falta de información y deslealtad institucional por el traslado del crucero con casos de hantavirus, que ya partió desde aguas de Cabo Verde y llegará en tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.

PROTOCOLOS QUE FIJAN LOS VIRÓLOGOS

Mientras, Santiago ha subrayado que son los médicos, virólogos y especialistas los que establecen los términos de cuarentena de las personas afectadas con hantavirus, para defender que el Gobierno ha realizado las precisiones necesarias al respecto.

Concretamente, han desgranado que se van a derivar personas que han contraído este virus a un centro hospitalario "debidamente preparado" y que en caso de que "voluntariamente no se quieran someter a las cuarentenas, pues aplicará la normativa que corresponda y atendiendo a los criterios médicos" que pauta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De esta forma, ha instado a mostrar más calma y dejar el "alarmismo", dado que existen protocolos que evitan cualquier tipo de contagio a la par que garantizan la asistencia sanitaria.

EL DERECHO MARÍTIMO OBLIGA A ATENDER EL CRUCERO

Por otro lado, el dirigente de IU ha proclamado que el derecho marítimo es obligatorio atender en el primer puerto con condiciones suficientes a embarcaciones afectadas por alertas sanitarias, siendo en este caso el archipiélago canario.

Menos alarmismo, más seriedad y sobre todo más solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas españoles, europeos, que van en ese barco, que no pueden ser dejados tirados en medio del mar, como está diciendo el señor Abascal", ha zanjado.