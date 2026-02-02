Sumar acusa a Feijóo de "escurrir el bulto" en la comisión de la dana y de no pedir perdón a las víctimas

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "escurrir el bulto" durante su comparecencia en la comisión de la dana en el Congreso y le ha criticado de haber perdido una oportunidad de "pedir perdón" a las víctimas.

Durante una rueda de prensa este lunes en Madrid para valorar la actualidad política, el también titular de Cultura ha recriminado a Feijóo no contestar a las preguntas que le formulaban los diputados.

"Ha escurrido el bulto constantemente y esa actitud es una falta de respeto total y absoluta, no solo a la Cámara y a los diputados, sino también a las víctimas de la dana, que merecen información veraz y que merecen que se dé la cara", ha lanzado.

El dirigente de Sumar ha afeado al PP que se afanó en encubrir la irresponsabilidad que, a su juicio, cometió el expresidente valenciano Carlos Mazón y que hoy "lo ha vuelto a hacer" no dando por parte de Feijóo "las explicaciones que tocaba" sobre sus conversaciones con éste.