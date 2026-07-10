Sumar busca cerrar su crisis con una asamblea que abra la etapa post Yolanda Díaz y defina un futuro cartel electoral

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. - MOVIMIENTO SUMAR

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar intentará cerrar este sábado su última crisis interna y abrir definitivamente la etapa posterior al liderazgo de su fundadora y actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con la elección de la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, como nuevas responsables de una formación que continúa sin cartel ni marca electoral para las próximas generales.

Ambas dirigentes encabezan la única candidatura presentada para el Grupo Coordinador, el máximo órgano ejecutivo del partido. Podrán votar 304 delegados convocados a una asamblea llamada a revitalizar una organización marcada, pese a su corta trayectoria, por los conflictos internos, las dimisiones y varios golpes electorales.

La cita se celebrará en el espacio COEM de Madrid cinco meses después de que Yolanda Díaz anunciase que no repetiría como candidata en las generales. En junio de 2024, tras los malos resultados de las elecciones europeas Díaz ya había dejado la dirección de un partido que había fundado en 2023 después de dejar Podemos.

Aunque Barbero ha definido a la ministra de Trabajo como una "gran referente" que seguirá vinculada al proyecto, Díaz no figura en la nueva dirección, en la que tampoco estarán varios cargos próximos a ella, como el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el diputado y exasesor ministerial Manuel Lago o la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino.

La candidatura, denominada 'Sumar para gobernar', mantendrá al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como principal referente político e incluye a los diputados Lander Martínez, Viviane Ogou, Laura Vergara y Esther Gil de Reboleño, junto al juez Juan Pedro Yllanes, la diputada andaluza Esperanza Gómez, la eurodiputada Estrella Galán y dirigentes territoriales como Alba García, en Euskadi, y Paulo Carlos López, en Galicia.

LA TRAUMÁTICA DIMISIÓN DE LARA HERNÁNDEZ

Por el contrario, desaparecen de la dirección diputados como Carlos Martín, que dimitió como cocoordinador; Agustín Santos, número dos de la lista que encabezó Díaz en las últimas generales; y Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario y uno de los principales colaboradores de la anterior coordinadora general, Lara Hernández.

La asamblea llega tras una dura confrontación interna que culminó con la dimisión de Hernández el pasado 1 de julio, una vez archivada la investigación interna abierta por presunto trato vejatorio a un grupo de trabajadores. La exdirigente denunció haber sido víctima de una "campaña de desprestigio" impulsada desde sectores críticos del partido.

En una entrevista este jueves en 'RNE' recogida por Europa Press, Barbero señaló que no comparte esas críticas de Hernández y destacó que todas las organizaciones encuentran "curvas" en su camino. Sobre si ella podría ser cabeza de cartel, indicó que nunca se ha visto como candidata a la Moncloa, aunque admitió que hay responsabilidades a las que no se puede "decir que no", incidiendo en que, en todo caso, la elección se hará colectivamente entre todas las organizaciones que integren la futura candidatura.

EN BUSCA DE CANDIDATO

Movimiento Sumar ya ha revalidado su alianza con Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes para impulsar una candidatura amplia a la izquierda del PSOE, pero el espacio todavía carece de cabeza de lista y de una nueva marca electoral. El líder de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado acelerar esta decisión y resolverla, como muy tarde, en septiembre.

Por su parte, la coportavoz de los Comunes en el Congreso, Aina Vidal, respaldó esta semana el futuro liderazgo de Barbero y Martínez, a quienes describió como dos mujeres "valientes" y "fuertes". Además, subrayó que su formación mantiene una relación "muy estrecha" con Movimiento Sumar y que ambos partidos se reconocen mutuamente como referentes estatal y catalán.

En este contexto, la asamblea debatirá el documento político que guiará esta nueva etapa, en un momento que la propia formación considera delicado por el desgaste que las causas judiciales relacionadas con el PSOE están generando entre las fuerzas progresistas.

El borrador abre además la puerta a "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas, después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, haya planteado en diferentes ocasiones en los últimos meses una izquierda distinta a la encabezada hasta ahora por Sumar. Rufián, que no ha deshojado la margarita de su futuro político, ha mantenido encuentros públicos con dirigentes de Más Madrid y Compromís para hablar de la necesidad de configurar una izquierda alternativa que impida en 2027 un gobierno de PP y Vox.

UN HISTORIAL DE CRISIS Y REVÉS ELECTORAL

La situación actual contrasta con el nacimiento del proyecto hace tres años, impulsado alrededor de la popularidad de Yolanda Díaz con la pretensión de sustituir a Podemos como fuerza hegemónica de la izquierda alternativa y aglutinar bajo un mismo paraguas a las organizaciones situadas a la izquierda del PSOE. Lograron tres millones de votos y 31 escaños, muy cerca de Vox, que cosechó 20.000 votos y 2 diputados más.

Pero la primera gran crisis llegó pronto, a finales de ese año, con la marcha de los cinco diputados de Podemos del grupo parlamentario de Sumar. Se produjo meses de tensiones derivadas del a exclusión de la exministra Irene Montero de las listas del 23J y tras acusaciones de intentar anular su autonomía política.

Posteriormente llegaron los malos resultados de Sumar en Galicia, donde quedó fuera del Parlamento autonómico; y en Euskadi, donde obtuvo un único escaño. El golpe definitivo fueron las elecciones europeas de 2024, en las que consiguieron tres eurodiputados, por lo que IU quedó fuera del Parlamento Europeo por primera vez en su historia.

Ese resultado provocó la dimisión de Díaz como máxima responsable del partido y abrió una coordinación interina hasta la segunda asamblea, celebrada en marzo de 2025, en la que Lara Hernández y Carlos Martín asumieron las riendas de la formación.

A estas dificultades se sumó la salida de Íñigo Errejón como portavoz de Sumar en el Congreso tras conocerse testimonios sobre comportamientos inadecuados y una denuncia por presunta agresión sexual presentada por la actriz Elisa Mouliaá. Su marcha llevó a las organizaciones del grupo a elegir a Martínez Barbero como nueva portavoz de consenso.

Movimiento Sumar también sufrió el año pasado la salida al Grupo Mixto de la diputada de Compromís Àgueda Micó, por decisión del sector mayoritario de la confluencia valenciana, así como las bajas de la exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y la escritora Elizabeth Duval. Ya este año sumó derrotas electorales en Castilla y León, Aragón y Andalucía.

Con este historial, la nueva dirección tratará ahora de recuperar estabilidad, preservar la alianza con el resto de partidos de la coalición y definir un liderazgo electoral reconocible para un proyecto que, tres años después de su nacimiento, afronta su momento de mayor debilidad política y orgánica.