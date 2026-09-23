Sumar carga contra la diputada del PP que mostró un bote de gas pimienta en el Congreso: "matonismo político"

1119456.1.260.149.20260923132134 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la ges - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado que la actitud de la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, de mostrar en el Pleno un bote de gas pimienta es "más propia del matonismo político" que de la lógica del debate parlamentario.

Así lo ha indicado en patio del Congreso al ser cuestionado por la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de expulsar a la también portavoz 'popular' en la Comisión de Interior por este incidente, al considerar que Vázquez accedió al hemiciclo con "un arma" según la legislación vigente.

Urtasun ha denunciado que son "intolerables" este tipo de actitudes que utiliza la "derecha y la extrema derecha", lo que es una muestra más del "matonismo" que vienen desplegando durante la legislatura.

Paralelamente, la Policía ha decidido precintar varias dependencias del Congreso, incluyendo una de las cafeterías, al detectarse gas pimienta supuestamente de un spray vaciado en un baño, según informaron fuentes parlamentarias. La zona afectada se consideraba irrespirable y una mujer que estaba en el baño ha tenido que ser atendida.

SI LO HACE UN DIPUTADO DE IZQUIERDAS "ACABA EN LA AUDIENCIA"

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha ligado este incidente con el comportamiento de la diputada popular. "Una acción con víctimas en el Congreso: una delegación extranjera ha necesitado atención médica", ha escrito en la red social 'X'.

Al hilo, ha insistido en que ha sido "una actuación irresponsable de la derecha" que debe ser investigado y merecedor de sanciones para sus responsables.

La diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, también ha comentado que si cualquier diputado de izquierdas fuera el que vacía un bote de gas pimienta causando intoxicaciones a una delegación internacional, acabaría "en la Audiencia Nacional denunciado por terrorismo". Es lamentable entrar con armas al congreso y con el aval del PP", ha ahondado.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confrontado que lo que da "miedo" del PP no son sus '"performances", sino que pueda llegar al Gobierno, porque sabe de lo que es "capaz" en la Moncloa: "Están muy cerca de gobernar (la derecha) por la enorme distancia que hay entre el 'pimpinela' de todos los días del PP, y lo que vemos en la calle que son desahucios y gente que no puede llenar la nevera. Una realidad social a la que el Gobierno le ha dado la espalda", ha zanjado.