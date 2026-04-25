Sumar celebra y respalda a Mónica García como candidata a la Comunidad de Madrid: "Mandará a Ayuso a la oposición"

Archivo - (I-D)La ministra de Sanidad, Mónica García, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante el aniversario de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respaldado a la ministra de Sanidad, Mónica García, en su anuncio de este sábado, en el que ha revelado su intención de ser la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid de Más Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.

"Madrid está en las mejores manos. Mónica García mandará a Ayuso a la oposición y construirá una Comunidad de esperanza, justicia social y derechos", ha expresado Díaz en una publicación en la red social Bluesky.

Por su parte, fuentes de Sumar han respaldado a García como candidata de Más Madrid. "No podemos pensar en una mejor candidata para disputarle la Comunidad a Ayuso", han afirmado desde la formación, al tiempo que han asegurado que se ponen "a la orden de las compañeras y compañeros de Más Madrid" para "desalojar al PP de una vez por todas de las instituciones madrileñas".

Mónica García ha manifestado su intención de presentarse como candidata a la Comunidad de Madrid en la III edición de la verbena La Madrileña de su formación, acompañada por las portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente, y los portavoces adjuntos en la Cámara de Vallecas y el Consistorio, Emilio Delgado y Eduardo Rubiño.

"He aprendido que si quieres cambiar las cosas, tienes que ir a la raíz de los problemas. Si queremos cambiar esa raíz, tenemos que gobernar Madrid. Después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Si me acompañáis, si me dais vuestro respaldo, quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiero que se vaya Ayuso y sus políticas dañinas", ha asegurado este sábado.