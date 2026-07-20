Sumar celebra la victoria en el Mundial y resalta las muestras de apoyo a España desde Gaza y Cisjordania

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo (i), y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d), durante una rueda de prensa en el Espacio Ecooo, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha ensalzado que la selección española de fútbol representa la diversidad de España y se ha congratulado de las muestras de apoyo internacionales al país durante el Mundial, en especial el respaldo que han recibido del pueblo palestino.

Así lo han trasladado este lunes en rueda de prensa el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en representación de los partidos del socio minoritario de la coalición para felicitar a la selección por su triunfo en la final del Mundial de fútbol disputada este domingo en Estados Unidos.

Urtasun ha destacado que el equipo entrenado por Luis de la Fuente ha logrado un "grandísimo éxito deportivo" y demostrando que les rige "solidaridad", el "compañerismo" y el "fair play".

"Esta selección representa lo mejor de nuestro país: el esfuerzo y también una selección construida a partir del orgullo de nuestra diversidad, de un conjunto de chavales de barrio orgullosos de sus orígenes, orgullosos de su diversidad y que creo que representan esa idea de España diversa y plural", ha apostillado.

MUESTRAS DE CARIÑO DESDE "TODOS LOS RINCONES DEL PLANETA"

Aparte, ha subrayado que la victoria de España ha provocado "algo extremadamente precioso" como son las "enormes muestras de simpatía internacionales" que han llegado a la selección de muchos "rincones del planeta".

Urtasun ha aludido especialmente a la satisfacción que le genera ver las calles de Gaza y Cisjordania "llenas de banderas españolas celebrando la victoria de España", algo que revela el "excelente momento que vive la imagen del país fruto de decisiones valientes en materia de política exterior", de defender el derecho internacional y la paz. "Eso se tradujo ayer con un apoyo masivo también a España en lugares como Palestina", ha ahondado.

Por su parte, Maíllo ha señalado que celebran con "mucha alegría" el triunfo de la selección y que esa victoria sea también la de "la coralidad" y la "integración".

"Una selección de integración, una selección que se parece a lo que es nuestro país, a lo que es España", ha resaltado para agregar que tanto en la política como en el fútbol no deben de ganar "los malos".

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha festejado mediante la red social 'Bluesky' que la selección de fútbol vuelva "a lo más alto" al ganar, por segunda vez, el Mundial de 2026.