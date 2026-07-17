Sumar comunica el cese como asesora en el Congreso a la excoordinadora Lara Hernández

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Sumar ha cesado como asesora en el Congreso a la excoordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que dimitió recientemente de todos sus cargos en la formación tras la crisis interna.

Según recoge el Boletín Oficial de la Cámara Baja, consultado por Europa Press, el secretario general del grupo plurinacional, Txema Guijarro, solicitó que se diera de baja a la exdirigente del elenco del personal laboral que corresponde a Sumar, con efectos de 8 de julio. Hernández venía desempeñando labores de asistencia al grupo desde mayo de 2024.

Lara Hernández informó el 1 de julio de que abandonaba el liderazgo orgánico de Movimiento Sumar y dejaba todos sus cargos antes de la celebración de la tercera asamblea general de la formación tras archivarse la investigación interna por presunto trato vejatorio a los trabajadores, que calificó como una "campaña de desprestigio" en su contra. Asimismo, desgranó que sus planes eran reincorporarse a su puesto de profesora de instituto en Madrid.

Recientemente, el grupo parlamentario de Sumar cesó también como asistente en el Congreso a la exsecretaria de Organización del Movimiento Sumar Laura Moreno, que dimitió del cargo desvelando la fuerte crisis interna en el partido y con graves acusaciones contra Hernández. En su caso, manifestó su intención de volver a su puesto de docente.