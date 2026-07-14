Sumar denuncia el "machismo, la violencia de género y el delirio" del juez Peinado con Begoña Gómez

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Sumar ha denunciado este martes el "machismo, la violencia de género y el delirio" que, a su juicio, existen en las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado contra la Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras conocerse que ha solicitado a la encausada que acredite que viajó a Reino Unido sólo para acudir a la graduación de su hija.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha calificado de "delirio" la actuación del instructor y de "esperpéntica" la forma en la que está llevando a cabo un procedimiento judicial al que se ha referido como "calvario".

"No podemos olvidar la misoginia y del machismo que hay en el fondo de todo esto, porque la hay", ha recalcado Barbero quien ha incidido en que el problema, más allá de las personas involucradas, es la imagen que se ofrece a la ciudadanía.

"COMPLETAMENTE DESPROPORCIONADO"

Por su parte, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez adscrito a Sumar ha afirmado que España tiene "un problema enorme con la corrupción" y que deben adoptarse "medidas valientes", pero ha advertido de que cada actuación "desproporcionada" y cada "golpe blando" contra el Gobierno dificultan un debate serio.

Ibáñez ha incluido entre esas actuaciones desproporcionadas tanto el procedimiento contra el hermano del presidente, David Sánchez, cuya sentencia se espera en las próximas horas, como la última exigencia dirigida a Begoña Gómez por parte del juez Peinado, que ha calificado de "acto completamente desproporcionado".

A su juicio, esta instrucción denota "el odio y la violencia política y de género" a los que el juez Peinado somete a Gómez, y dificulta mantener un debate "serio y potente" en una democracia.

"ES ASQUEROSO"

En la misma línea, la coportavoz de los Comunes en el Congreso, Aina Vidal, ha denunciado también el "acoso" al que, según ha afirmado, está sometida la familia del presidente del Gobierno y ha enviado un "fraternal abrazo" a Begoña Gómez.

"Es asqueroso cómo al juez Peinado, a día de hoy, le siguen permitiendo que haga lo que está haciendo", ha afirmado la parlamentaria, quien ha considerado una "vergüenza para España" que el magistrado no esté "absolutamente inhabilitado".

Asimismo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que el juez Peinado adopta decisiones que son "totalmente cuestionables" pero sostiene que el Gobierno habría hecho "bien" si hubiera abordado el problema de la Justicia "a tiempo" para que deje de ser "un coto privado de la derecha" y para no tener que sufrir las consecuencias de esta "guerra sucia sin precedentes".

También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha calificado de "absolutamente despreciable y lamentable" la actuación de Peinado. "Fuera de lugar y un ataque al entorno del presidente por la vía de atacar a su mujer que nos parece absolutamente despreciable", ha remarcado.