Sumar, tras la declaración de Aldama: "La palabra de determinados personajes que se van contradiciendo vale lo que vale"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha cuestionado al empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, tras la declaración en el Tribunal Supremo implicando al presidente del Gobierno en el juicio del 'caso mascarillas'.

"La palabra de determinados personajes que se van contradiciendo vale lo que vale", ha zanjado Urtasun en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, en las que ha señalado que se trata de un juicio sobre un caso de corrupción "grave", por lo que ha reclamado que la justicia "haga su trabajo".

Aldama ha relatado este miércoles en su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que, en las conversaciones que mantenía con Koldo García, llamaban a Pedro Sánchez, como "el uno" y que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, era para ellos "el jefe".

Además, el empresario ha aludido a una conversación que mantuvo con el presidente en un mitin del PSOE en Madrid, donde le agradeció lo que estaban haciendo y que Koldo le dijo: "Me debe mucho y él sabe por qué".

RESPUESTA ANTE LA CORRUPCIÓN

Dicho esto, Urtasun ha puesto en valor la "agenda anticorrupción" que desde el Gobierno han desplegado tras el pacto entre PSOE y Sumar por el estallido del 'caso Koldo', con medidas todavía pendientes como la Oficina de Lucha contra la Corrupción, el refuerzo de la Fiscalía y el Mecanismo de Recuperación de Activos de Empresas Corruptoras, y ha reclamado una "política estructural de lucha contra la corrupción".

Por último, ha pedido dar confianza a los ciudadanos porque, según ha lamentado, la corrupción provoca "desafección hacia la política". Así, se ha mostrado orgulloso de que en Sumar, que ya ha gobernado en distintas instituciones del país, no hayan tenido "jamás" ningún caso de corrupción.