Sumar defiende acoger en España el crucero con hantavirus "con todas las garantías" y pide no generar alarma

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha solicitado este martes que España debe acoger "con todas las garantías posibles" el crucero de lujo 'MV Hondius', donde se ha declarado un brote de hantavirus que ya ha causado tres muertos y varios heridos, y ha asegura que el país está "en capacidad de hacerlo".

Así se ha manifestado en una rueda de prensa la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ante la posibilidad de que el barco, actualmente en Cabo Verde, pueda llegar hasta Canarias para la repatriación de la veintena de europeos que permanecen a bordo, entre ellos 14 españoles.

"Ya hemos desgraciadamente conocido en muchas ocasiones lo que es el confinamiento y, por lo tanto, deberíamos dar en este caso respuesta no sólo a los conciudadanos españoles que se encuentran en ese barco sino también al resto", ha señalado.

CONFIANZA PLENA EN LA SANIDAD MARÍTIMA ESPAÑOLA

También se ha referido a este asunto el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, quien ha dicho confiar "plenamente" en la sanidad marítima de España, subrayando que la alternativa no puede ser "que se mueran en mar".

Ibáñez ha recordado la acogida del barco de inmigrantes ilegales Aquarius, una de las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha señalado que los profesionales de la sanidad marítima en España tienen "un prestigio internacional tremendo". "Yo intentaría no generar ningún tipo de alarma", ha indicado.