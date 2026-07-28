Sumar defiende enviar "apoyo por todos los medios posibles" pero pide medidas a quien tiene la competencia en incendios

Un vecino pierde su casa tras el paso del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Casillas, Ávila. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha defendido que el Gobierno envíe apoyo "por todos los medios posibles" a la extinción de incendios, pero reclama medidas a quienes tienen las competencias en clara alusión a las comunidades autónomas.

"Lo primero brindar apoyo y solidaridad que ya lo estamos haciendo, pero ojo, ser profundamente respetuosos con el Estado de las autonomías y con el Estado plurinacional que es España no implica que no podamos decirles que tienen que ejercer sus competencias como personas o políticos responsables", ha argumentado Barbero en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Ha pedido, asimismo, incorporar a la administración local en la toma de decisiones que les afecten porque "el Estado se compone de una serie de administraciones con distintas competencias, y hay que integrar a los ayuntamientos en todas la medidas para que la gente pueda seguir viviendo y trabajando en el medio rural".

Asimismo, ha pedido al PP que "es ponga las pilas" ante la crisis climática y de vivienda porque "la ciudadanía no puede esperar por el hecho de que quieran esconderse detrás de lo que hace el Gobierno para dejar de ejercer sus competencias en las comunidades autónomas". En este sentido, ha recordado la propuesta de Sumar de incluir en los presupuestos generales del Estado una partida reforzada de recursos destinados a la prevención, la gestión forestal y la adaptación del territorio a esa emergencia climática.

Y ante el riesgo de que los presupuestos para 2027 no salgan adelante, Barbero ha explicado que la obligación de Sumar es incorporar medidas de presupuestos generales del Estado teniendo en cuenta los problemas que existen en España.